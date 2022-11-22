Додайте ці продукти в меню в холоди, щоб не хворіти: наситить вітамінами та зміцнять імунітет

Бобові

Зараз на ринках та в супермаркетах є великий вибір квасолі – різного розміру та кольору. Деякі види можна варити без замочування, а потім додавати до салатів або тушкувати з овочами, м'ясом та томатною пастою.

Бобові – відмінне джерело клітковини, яка покращує травлення, корисна для мікробіоми кишечника, знижує розвиток багатьох захворювань – від діабету до серцевих.

Бобові, а це не лише квасоля, ще нут, сочевиця та горох – багаті на фолієву кислоту (або вітамін В9), який відіграє важливу роль у формуванні еритроцитів. Ще фолієва кислота важлива для формування нервової системи плода на ранніх стадіях розвитку.

В умовах відключення світла варто запастися консервованою квасолею. Її можна промивати, щоб прибрати зайву сіль і цукор, потім розім'яти, додати часник, трохи олії (або вершкового масла), зелень і лимонний сік. Такий паштет зручно намазати на тост або загорнути у лаваш. Можна додати фету чи бринзу.

Ще таку квасолю можна додати в пасту, рисову локшину, запарену чи заварену кашу.

Сочевицю можна додавати в супи, вона швидко розварюється, а перша страва виходить смачною, поживною та ситною. Ще сочевицю часто варять як гарнір.

Дрібну сочевицю можна залити окропом і почекати поки вона стане м'якою, а потім додати будь-які овочі, бринзу або фету, заправити олією, спеціями та лимонним соком.

У сочевиці багато протеїнів, має низький глікемічний індекс і вона корисна всім людям, у тому числі й діабетикам.

Сочевицю можна додавати в борщ, печеню, в будь-яку страву з м'ясом та томатами. Вона стане не тільки корисним додатковим джерелом рослинного білка, але і послужить загусником для будь-якої підливи.

Гарбуз

З гарбуза можна приготувати багато корисних страв, не тільки кашу. Цей овоч можна "заховати" у випічку. А гарбуз просто переповнений вітамінами, особливо провітаміном А, який дуже потрібний людині. Ще в ньому багато вітаміну С, клітковини, магнію, вітаміну Е та інші корисні мікроелементи.

Виявляється, гарбуз дуже смачний навіть у сирому вигляді. Але потрібно вибирати солодкі сорти, наприклад, батернат сквош.

Груші, яблука та айва

У цих фруктах дуже багато вітамінів і вони стануть чудовою профілактикою для багатьох захворювань і підтримають імунітет.

У яблуках, крім вітамінів та клітковини, є кверцетин. Це флавоноїд, який природним шляхом виникає у рослинах і має протизапальну дію. Ще в яблуках є пектин – розчинна клітковина, яка позбавляє від запорів. Пектин також знижує ризик розвитку хронічних захворювань, кількох видів раку та розладів шлунка.

Якщо яблука вам не до смаку, замініть їх грушами. Вони теж багаті на клітковину, вітаміни, містять мало калорій. Грушу можна їсти сирою або додавати до різних страв. Особливо добре вона поєднується із сирами.

Айва багата на фітонутрієнти й з нею можна запікати м'ясо або варити з неї варення. Ще айву можна поєднувати з овочами.