Що допомагає зміцнити імунітет восени: лікар назвала найпростіші методи

Осінь та перші холоди приносять із собою ризик інфікування респіраторними захворюваннями. Щоб знизити ймовірність захворіти, потрібно зміцнювати свій імунітет.

Вправи

Фахівець рекомендує щодня робити хоч би мінімальні фізичні навантаження для організму.

"По-перше, це хоча б мінімальне фізичне навантаження: вийти на одну зупинку раніше, спуститися не ліфтом, а сходами, відвідувати зал, хто має таку можливість, або домашню активність" - каже терапевт.

Харчування

За словами Вербицької, другою складовою міцного імунітету є збалансоване харчування. Вона радить по можливості уникати фастфуду та готувати їжу вдома.

Якщо немає можливості приготувати їжу самостійно і доводиться купувати готову, краще віддавати перевагу простим продуктам, але при цьому вибирати котлету, а не сосиску.

"Тобто уникати готової їжі, яка принесе купу калорій, але не дасть повноцінного білка та корисного жиру. А готові продукти часто містять велику кількість вуглеводів та жирів. Це призводить до підвищення кількості цукру та холестерину в крові", - попередила фахівець.

Вона назвала продукти, які потрібно обов'язково включити до свого раціону восени.

"Тому варто вибирати повноцінні продукти. Вживати також каші та макарони довгого варіння, додавати овочі, зараз сезон капусти, буряків, моркви. До овочів необхідно додавати рослинну олію, 1-2 ст. ложки. Не боятися їсти сало, але потрібно знати міру: двох шматочків буде достатньо. Жир "люблять" наші легені, бронхи, жіноча статева система, мозок. Для імунітету також необхідний білок", - порадила лікарка.

Сон і менше стресу

Любов Вербицька нагадує, що не можна нехтувати сном і спати менше ніж 7 годин на добу. Нестача сну підвищує рівень кортизолу в організмі та викликає порушення нервової системи. А це, своєю чергою, негативно впливає на імунітет.

"Варто уникати по можливості стресу, оскільки стрес провокує "самопоїдання" організму. Намагатися абстрагуватися, менше контактувати з людьми, які несуть негатив. Підключати техніки для зняття напруги: дихальні вправи, медитації, слухати музику, випити теплого чаю. Це може бути навіть кави з чорним шоколадом, прислухайтеся до себе та використовуйте те, що допомагає конкретно вам", - наголосила фахівець.

Вітаміни

В осінньо-зимовий період лікар рекомендує приймати вітамін Д, але лише у профілактичних дозах – 2000 МО. Мегадози (більше профілактичної норми) можуть призначати тільки лікарі після необхідних аналізів та індивідуального розрахунку. Інші вітаміни також потрібно приймати лише за призначенням лікаря.

"Для цього потрібно здати аналізи, і лікар призначає препарати, щоб закрити дефіцити. Наприклад, якщо у жінки є залізодефіцит, то у неї буде зниження імунітету та кисневе голодування. Тобто спочатку треба налагодити раціон, здати аналізи, а вже потім монопрепаратами закривати дефіцити", - пояснила Вербицька.

Питний режим

За словами фахівця, багато хто нехтує питним режимом, а він також важливий для повноцінної роботи імунітету. Щодня потрібно вживати 1,5-2 л води, а при респіраторних захворюваннях збільшувати цю кількість вдвічі.