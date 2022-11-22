Добавьте эти продукты в меню в холода, чтобы не болеть: насытят витаминами и укрепят иммунитет

Бобовые

Сейчас на рынках и в супермаркетах есть большой выбор фасоли - разного размера и цвета. Некоторые виды можно варить без замачивания, а потом добавлять в салаты или тушить с овощами, мясом и томатной пастой.

Бобовые - отличный источник клетчатки, которая улучшает пищеварение, полезна для микробиома кишечника, снижает развитие многих заболеваний - от диабета до сердечных.

Бобовые, а это не только фасоль, еще нут, чечевица и горох - богаты на фолиевую кислоту (или витамин В9), который играет важную роль о формировании эритроцитов. Еще фолиевая кислота важна для формирования нервной системы плода на ранних стадиях развития.

В условиях отключения света, стоит запастись консервированной фасолью. Ее можно промывать, чтобы убрать лишнюю соль и сахар, потом размять, добавить чеснок, немного растительного масла (или сливочного), зелень и лимонный сок. Такой паштет удобно намазать на тост или завернуть в лаваш. Можно добавить фету или брынзу.

Еще такую фасоль можно добавить в пасту, рисовую лапшу, запаренную или заваренную кашу.

Чечевицу можно добавлять в супы, она быстро разваривается, а первое блюдо получается вкусным, питательным и сытным. Еще чечевицу часто варят как гарнир.

Мелкую чечевицу можно залить кипятком и подождать пока она станет мягкой, а потом добавить любые овощи, брынзу или фету, заправить растительным маслом, специями и лимонным соком.

В чечевице много протеинов, у нее низкий гликемический индекс и она полезна всем людям, в том числе и диабетикам.

Чечевицу можно добавлять в борщ, жаркое, в любое блюдо с мясом и томатами. Она станет не только полезным дополнительным источником растительного белка, но и послужит загустителем для любой подливы.

Тыква

Из тыквы можно приготовить массу полезных блюд, не только кашу. Этот овощ можно "спрятать" в выпечку. А тыква просто переполнена витаминами, особенно провитамином А, который очень нужен человеку. Еще в ней много витамина С, клетчатки, магния, витамина Е и другие полезные микроэлементы.

Оказывается, тыква очень вкусна даже в сыром виде. Но нужно выбирать сладкие сорта, например, баттернат сквош.

Груши, яблоки и айва

В этих фруктах очень много витаминов и они станут отличной профилактикой для многих заболеваний и отлично поддержат иммунитет.

В яблоках, кроме витаминов и клетчатки, есть кверцетин. Это флаваноид, который природным путем возникает в растениях и имеет противовоспалительное действие. Еще в яблоках есть пектин - растворимая клетчатка, которая избавляет от запоров. Пектин также снижает риск развития хронических заболеваний, нескольких видов рака и расстройства желудка.

Если яблоки вам не по вкусу, то замените их грушами. Они тоже богаты клетчаткой, витаминами, содержат мало калорий. Грушу можно есть сырой или добавлять в разные блюда. Особенно хорошо она сочетается с сырами.

Айва богата фитонутриентами и с ней можно запекать мясо или варить из нее варенье. Еще айву можно сочетать с овощами.