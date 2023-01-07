Додайте цей секретний інгредієнт у гречку і вона ніколи не буде розварюватись чи пригорати

Хоч гречка і є найулюбленішою крупою українців, проте не кожній господині вдається її правильно приготувати. Адже процес варіння цієї каші має свої тонкощі. Полегшити його може всього один інгредієнт, який точно є у кожного на кухні.
Який таємний складник допоможе вам приготувати кашу, щоб вона не розварилась та не пригоріла, розповідаємо у матеріалі нижче.
Щоб крупа вийшла розсипчастою, не пригорала та не була сухою, під час варіння слід додати звичайну харчову соду. Вона - лужний продукт, який додає стравам повітряності та пухкості. Ми знаємо про цю її властивість із досвіду приготування випічки, але сода надає "пишності" навіть кашам.
Цей "секретний" інгредієнт допоможе отримати дуже смачну гречку. І при цьому речовина не залишить свого присмаку чи запаху.
Як діє сода:
Втім, щоб добитись усіх цих процесів, потрібно правильно додати соду під час приготування. Інакше можете зіпсувати кашу.
Коли і як додавати соду:
Ми переконані, що як тільки ви спробуєте хоч раз приготувати таким способом гречану кашу, то із захопленням розповідатимете іншим господиням про цей корисний кулінарний лайфхак.
Раніше ми розповідали про те, з чим не варто їсти гречку, щоб не нашкодити здоров'ю.
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