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Яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити: поширена помилка

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П'ятниця 09 грудня 2022 11:16
Яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити: поширена помилка Яку гречку треба і не треба варити (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Більшість круп ми звикли в пропорції 1 до 2 і до повного википання води. Але з гречкою ця формула працює не завжди.

Як же треба готувати цю українську кашу – читайте нижче в матеріалі Styler.

Яку гречку можна просто запарити

Це звична нам всім темна гречана крупа. Річ у тім, що вона потрапляє на наші прилавки вже напівготовою, адже проходить первісну обробку.

Щоб приготувати кашу з такої крупи, її не треба варити. Досить просто залити окропом, накрити кришкою і зачекати. В гречку вбереться вода і вона буде готовою до споживання.

Цей спосіб має багато переваг, адже гречана каша таким способом виходить розсипчастою і дуже смачною.

Яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити: поширена помилка

Темну гречку можна просто залити окропом (фото: freepik)

Цікаво, що таку крупу можна навіть заливати холодною водою, бульйоном чи соком. Залиште її на ніч під кришкою, і на ранок порадуйте себе смачним і поживним сніданком.

Яку гречку варити обов’язково

Мова йде про необроблену крупу, вона біла чи зелена і рідше зустрічається в продажу. Частіше за все таку можна придбати на ринку.

Каша з цієї крупи має в’язку консистенцію, і дуже смачно її додавати в суп.

Яку гречку треба варити, а яку можна просто запарити: поширена помилка

Білу гречку треба варити (фото: pixabay)

Раніше ми писали, що буде з цінами на гречку.

Крім того читайте, чи можна часто їсти вермішель швидкого приготування.

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