Добавьте этот секретный ингредиент в гречку и она никогда не будет развариваться или пригорать

Что добавлять в гречку, чтобы она не разваривалась

Чтобы крупа получилась рассыпчатой, не пригорала и не была сухой, при варке следует добавить обычную пищевую соду. Она - щелочной продукт, придающий блюдам воздушности и рыхлости. Мы знаем об этом ее свойстве из опыта приготовления выпечки, но сода придает "пышности" даже кашам.

Этот "секретный" ингредиент поможет получить очень вкусную гречку. И при этом вещество не оставит своего привкуса или запаха.

Как действует сода:

предотвращает пригорание крупы

обезвреживает специфический запах гречки

придает ей пышную и воздушную консистенцию

очищает гречневые зерна от чешуек и мусора, которые выталкиваются на поверхность, если варить гречку в воде с содой.

Впрочем, чтобы добиться всех этих процессов, нужно правильно добавить соду во время приготовления. Иначе можете испортить кашу.

Когда и как добавлять соду:

Сначала поставьте варить гречку классическим способом. Промойте крупу, залейте холодной водой и поставьте на легкий огонь. Когда гречка достигнет состояния полуготовности - зерна начнут разбухать, тогда добавьте немного соды. Понадобится буквально на кончике ножа. Если на поверхности воды появится мусор или чешуйки из зерен, аккуратно соберите их ложкой и выбросьте.

Мы убеждены, что как только вы попробуете хоть раз приготовить таким способом гречневую кашу, то с увлечением будете рассказывать другим хозяйкам об этом полезном кулинарном лайфхаке.