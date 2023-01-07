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Добавьте этот секретный ингредиент в гречку и она никогда не будет развариваться или пригорать

Что добавить в гречку, чтобы она не разваривалась (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Хоть гречка и самая любимая крупа украинцев, однако не каждой хозяйке удается ее правильно приготовить. Ведь процесс варки этой каши имеет свои тонкости. Облегчить его может всего один ингредиент, который точно есть у каждого на кухне.

Какая тайная составляющая поможет вам приготовить кашу, чтобы она не разварилась и не пригорела, рассказываем в материале ниже.

Что добавлять в гречку, чтобы она не разваривалась

Чтобы крупа получилась рассыпчатой, не пригорала и не была сухой, при варке следует добавить обычную пищевую соду. Она - щелочной продукт, придающий блюдам воздушности и рыхлости. Мы знаем об этом ее свойстве из опыта приготовления выпечки, но сода придает "пышности" даже кашам.

Этот "секретный" ингредиент поможет получить очень вкусную гречку. И при этом вещество не оставит своего привкуса или запаха.

Как действует сода:

  • предотвращает пригорание крупы
  • обезвреживает специфический запах гречки
  • придает ей пышную и воздушную консистенцию
  • очищает гречневые зерна от чешуек и мусора, которые выталкиваются на поверхность, если варить гречку в воде с содой.

Впрочем, чтобы добиться всех этих процессов, нужно правильно добавить соду во время приготовления. Иначе можете испортить кашу.

Когда и как добавлять соду:

  1. Сначала поставьте варить гречку классическим способом. Промойте крупу, залейте холодной водой и поставьте на легкий огонь.
  2. Когда гречка достигнет состояния полуготовности - зерна начнут разбухать, тогда добавьте немного соды. Понадобится буквально на кончике ножа.
  3. Если на поверхности воды появится мусор или чешуйки из зерен, аккуратно соберите их ложкой и выбросьте.

Мы убеждены, что как только вы попробуете хоть раз приготовить таким способом гречневую кашу, то с увлечением будете рассказывать другим хозяйкам об этом полезном кулинарном лайфхаке.

Раньше мы рассказывали о том, с чем не стоит есть гречку, чтобы не навредить здоровью.

Читайте также о том, какую гречку нужно варить, а которую можно просто запарить.

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