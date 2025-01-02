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Додайте цей продукт у свій раціон і ви позбудетеся здуття та болю у шлунку

Чим корисний імбир для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Позбутися здуття живота та болю у шлунку можна допомогою однією зміни у харчуванні. Зокрема, варто щодня їсти імбир, адже він може допомогти позбутися багатьох проблем зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку американського тренера Габбі Марешаль.

Що станеться, якщо щодня їсти імбир

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