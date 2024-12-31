Два протизапальних продукти, які здатні уповільнити процес старіння

Протизапальні продукти допомагають зменшити ризик розвитку хронічних захворювань та навіть продовжити життя. Дієтолог розповіла про користь шпинату та гранати та чому їх потрібно мати в раціоні.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Найкращі протизапальні продукти

Шпинат

Дієтолог Кріста Браун розповіла, що цей суперпродукт наповнений вітамінами, клітковиною та поживними речовинами.

Крім того, лише одна чашка листової зелені на день знижує біомаркери, пов’язані з колоректальним раком.

Шпинат можна подавати гарячим або холодним, але Браун рекомендує сирий шпинат через його користь для здоров’я. Свіжий, заморожений або консервований - забезпечує найвищий рівень лютеїну, який є антиоксидантом, який зменшує запалення, пов’язане зі зниженням когнітивних функцій, здоров’ям серцево-судинної системи та раком.

Наявність в зелені вітаміну А, який уповільнює вироблення шкірного себума в волосяних фолікулах для підтримки стану шкіри та волосся. Саме надлишки жиру можуть викликати акне, а його контроль дозволяє розв'язувати дерматологічні проблеми. Вітамін А також необхідний для росту всіх тканин тіла, включаючи шкіру і волосся.

Гранат

Зерна граната - це невеликий, але потужний спосіб підтримати запальне здоров'я організму. Елагітанін у зернах граната - біоактивні поліфеноли, які мають протизапальну дію на клітини в організмі.

Зерна граната також багаті клітковиною - близько 4 г на пів склянки, що корисно для здоров’я травлення. Крім того, вони містять антиоксиданти та поліфеноли, які можуть підтримувати здоров’я серця, покращувати кровообіг і навіть здоров’я шкіри.

Щоб отримати користь, дієтолог рекомендує з’їдати приблизно пів склянки гранатових зерен на день.

Найкраще віддавати перевагу зернам, а не соку. Пів склянки насіння містить 7 г клітковини, у порівнянні з лише 0,2 г в гранатовому соку. Зерна також містять більше вітаміну С - потужного вітаміну та антиоксиданта.

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включити гранат до свого раціону, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки. Гранат може зменшити всмоктування деяких статинів і ліків для зниження артеріального тиску.