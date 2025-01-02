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Добавьте этот продукт в свой рацион и вы избавитесь от вздутия и боли в желудке

Чем полезен имбирь для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Избавиться от вздутия живота и боли в желудке можно с помощью одного изменения в питании. В частности, стоит ежедневно есть имбирь, ведь он может помочь избавиться от многих проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу американского тренера Габби Марешаль.

Что произойдет, если ежедневно есть имбирь

 

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