Додайте цю підгодівлю до розсади і не впізнаєте свої рослини: врятує навіть хирляві паростки

Середина квітня – найгарячіша пора у городників. Погода ще не дозволяє розгорнути масштабні роботи на земельних ділянках, проте зараз активно готують розсаду та насіння для посадки.

Досвідчені городники розповіли у відео-блозі на YouTube, яка добавка допоможе врятувати навіть суху розсаду.

Навіщо потрібні добавки розсаді

Розсада для пересадки в ґрунт має бути міцною та здоровою. Рослина має бути витривалою, щоб витримати стресовий період пересадки та приживлення у землі. І багато городників стикаються з проблемою, коли розсада була гарною, а після пересадження в землю вона зав'яла.

Зробити розсаду міцнішою допоможуть спеціальні добавки та підживлення. Є професійні засоби, які можна знайти у будь-якому магазині для городників. Однак вони коштують недешево.

А можна використовувати й простіші та економніші варіанти підгодовування, які легко готуються власними руками та в домашніх умовах.

Яке підгодовування зробить рослини міцними

Фахівці рекомендують використовувати добавку зі звичайних панірувальних сухарів. Приготувати її можна самостійно - столову ложку сухарів залити літром води, потім збити блендером суміш і дати настоятися 24 години.

Потім добавку слід процідити через сито. Поливайте розчином рослини під корінь один раз на три тижні. Можна додавати раз на місяць.

Після такої добавки ваша розсада швидко піде в зріст, і це підживлення дозволить стати міцними навіть хирлявим і ніжним рослинам.