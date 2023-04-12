Добавьте эту прикормку к рассаде и не узнаете свои растения: спасет даже чахлые ростки

Середина апреля - самая горячая пора у огородников. Погода еще не позволяет развернуть масштабные работы на земельных участках, однако сейчас активно готовят рассаду и семена для посадки.

Опытные огородники рассказали в видео-блоге на YouTube, какая добавка поможет спасти даже чахлую рассаду.

Зачем нужны добавки рассаде

Рассада для пересадки в грунт должна быть крепкой и здоровой. Растение должно быть выносливым, чтобы выдержать стрессовый период пересадки и приживления в земле. И многие огородники сталкиваются с проблемой, когда рассада была хорошей, а после пересаживания в землю она завяла.

Сделать рассаду более крепкой помогут специальные добавки и подкормка. Есть профессиональные средства, которые можно найти в любом магазине для огородников. Однако они стоят недешево.

А можно использовать и более простые и экономные варианты прикормки, которые легко готовятся собственными руками и в домашних условиях.

Какая прикормка сделает растения крепкими

Специалисты рекомендуют использовать добавку из обычных панировочных сухарей. Приготовить ее можно самостоятельно - столовую ложку сухарей залить литром воды, потом взбить смесь блендером и дать настояться 24 часа.

Потом добавку нужно процедить через сито. Поливайте раствором растения под корень раз в три недели. Можно добавлять раз в месяц.

После такой добавки ваша рассада быстро пойдет в рост, и эта подкормка позволит стать крепкими даже чахлым и нежным растениям.