Добавьте эту прикормку к рассаде и не узнаете свои растения: спасет даже чахлые ростки
Середина апреля - самая горячая пора у огородников. Погода еще не позволяет развернуть масштабные работы на земельных участках, однако сейчас активно готовят рассаду и семена для посадки.
Опытные огородники рассказали в видео-блоге на YouTube, какая добавка поможет спасти даже чахлую рассаду.
Зачем нужны добавки рассаде
Рассада для пересадки в грунт должна быть крепкой и здоровой. Растение должно быть выносливым, чтобы выдержать стрессовый период пересадки и приживления в земле. И многие огородники сталкиваются с проблемой, когда рассада была хорошей, а после пересаживания в землю она завяла.
Сделать рассаду более крепкой помогут специальные добавки и подкормка. Есть профессиональные средства, которые можно найти в любом магазине для огородников. Однако они стоят недешево.
А можно использовать и более простые и экономные варианты прикормки, которые легко готовятся собственными руками и в домашних условиях.
Какая прикормка сделает растения крепкими
Специалисты рекомендуют использовать добавку из обычных панировочных сухарей. Приготовить ее можно самостоятельно - столовую ложку сухарей залить литром воды, потом взбить смесь блендером и дать настояться 24 часа.
Потом добавку нужно процедить через сито. Поливайте раствором растения под корень раз в три недели. Можно добавлять раз в месяц.
После такой добавки ваша рассада быстро пойдет в рост, и эта подкормка позволит стать крепкими даже чахлым и нежным растениям.
Кстати, ранее мы писали о том, почему могут возникать проблемы с рассадой и как их можно устранить.
А еще рассказывали о том, какие способы помогут быстро "разбудить" землю для посадки после зимы.