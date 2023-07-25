Додайте лише один інгредієнт у каструлю з молодою картоплею і ви не захочете нею ділитися

Як приготувати молоду картоплю, щоб вона вийшла ідеальною?

Молоді овочі готуються трохи інакше, ніж старі. Насамперед – молоду картоплю не потрібно чистити, адже саме під тонкою тканиною шкіркою знаходиться найбільша поживна цінність.

Також не пересоліть його, щоб не зіпсувати їх ніжний смак. На 1 літр води додайте лише 1 столову ложку солі. Молоді овочі готуються швидше за старі. Дрібній і середній картоплі потрібно близько 15-20 хвилин, більшій – близько 25 хвилин.

Найпростіший спосіб перевірити готовність – проткнути його після закінчення відведеного часу кінчиком ножа. Якщо лезо входить плавно, а м'які овочі, їх можна злити.

Секретний інгредієнт, який зробить картоплю нереально смачною

Налийте воду в каструлю з товстим дном і доведіть до кипіння. Тим часом промийте молоду картоплю під проточною водою та ретельно почистіть шкірку щіткою для овочів. Коли вода закипить, посоліть її та киньте в неї картоплю повністю.

Додайте пучок зв'язаних зелених стебел петрушки та кропу і готуйте їх разом із овочами під кришкою. Трави додадуть овочам весь свій аромат та цінні вітаміни та мікроелементи.

Коли картопля буде готова і стане досить м'якою, вийміть з каструлі пучок зв'язаних стебел, а потім злийте картоплю. Покладіть їх назад у порожню каструлю, поставте на слабкий вогонь і зачекайте деякий час, поки тепло пальника не повністю висушить їх.

Тепер дрібно наріжте чи порвіть пальцями зелень. Викладіть суху картоплю в миску, додайте зверху трохи вершкового масламастила, рубану зелень і перемішайте все блюдо.

Тепер все готове до подачі! Є шанс, що страва зникне зі столу до того, як ви подасте відбивні.