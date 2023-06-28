Найпростіша піца на рідкому тесті: відмінно заощадить час та продукти
Піца вважається стравою швидкого приготування й у будь-якій точці світу її дійсно подадуть вам через 15-20 хвилин після замовлення. Але досвідчені кулінари знають, що найдовше готується тісто для піци.
Як приготувати піцу буквально за 20 хвилин на рідкому тісті без замішування, розповіли у співтоваристві "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.
Що вам знадобиться:
Для тіста:
- Яйце - 1 шт.
- Сода, сіль - по щіпці
- Кефір – 1 ст. ложка
- Борошно - 5-7 столових ложок
Для начинки:
- Кетчуп, сирний соус, майонез – до свого смаку
- Будь-які овочі, зелень
- Гриби
- Ковбаса або шматочки відвареного м'яса
- Тертий сир – 100-150 г
Як приготувати піцу без дріжджів
Яйце злегка збийте з щіпкою соди, додайте стільки ж солі. Потім додайте в яйце 1 столову ложку кефіру і все добре перемішайте.
Потім насипайте потроху борошно - спочатку насипте 5 ложок і додайте ще трохи, залежно від консистенції.
Добре перемішайте. Тісто має вийти густим, як сметана.
Форму змастіть олією чи маслом та вилийте в неї ваше тісто, розрівняйте ложкою. Зверху полийте будь-яким соусом на ваш смак, потім викладайте начинку і зверху насипте половину тертого сиру.
Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.
Поради від кулінара:
Для стандартного деко в духовку потрібно робити потрійну порцію тіста.
Начинку беріть на свій смак і вподобання, соковитості додадуть овочі, наприклад, помідори.
Сир потрібно додавати у два етапи: половину відразу, а за 1-2 хвилини до приготування насипте другу половину сиру.
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати смачний кабачковий рулет із сиром та часником.
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