Найпростіша піца на рідкому тесті: відмінно заощадить час та продукти

Піца вважається стравою швидкого приготування й у будь-якій точці світу її дійсно подадуть вам через 15-20 хвилин після замовлення. Але досвідчені кулінари знають, що найдовше готується тісто для піци.

Як приготувати піцу буквально за 20 хвилин на рідкому тісті без замішування, розповіли у співтоваристві "Просто. Швидко. Смачно" на Facebook.

Що вам знадобиться:

Для тіста:

Яйце - 1 шт.

Сода, сіль - по щіпці

Кефір – 1 ст. ложка

Борошно - 5-7 столових ложок

Для начинки:

Кетчуп, сирний соус, майонез – до свого смаку

Будь-які овочі, зелень

Гриби

Ковбаса або шматочки відвареного м'яса

Тертий сир – 100-150 г

Як приготувати піцу без дріжджів

Яйце злегка збийте з щіпкою соди, додайте стільки ж солі. Потім додайте в яйце 1 столову ложку кефіру і все добре перемішайте.

Потім насипайте потроху борошно - спочатку насипте 5 ложок і додайте ще трохи, залежно від консистенції.

Добре перемішайте. Тісто має вийти густим, як сметана.

Форму змастіть олією чи маслом та вилийте в неї ваше тісто, розрівняйте ложкою. Зверху полийте будь-яким соусом на ваш смак, потім викладайте начинку і зверху насипте половину тертого сиру.

Запікайте у духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин.

Поради від кулінара:

Для стандартного деко в духовку потрібно робити потрійну порцію тіста.

Начинку беріть на свій смак і вподобання, соковитості додадуть овочі, наприклад, помідори.

Сир потрібно додавати у два етапи: половину відразу, а за 1-2 хвилини до приготування насипте другу половину сиру.