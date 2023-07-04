Такого ви точно не куштували. Тримайте рецепт найсмачнішої смаженої картопельки

Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь-якої їжі або повноцінною стравою. Смажену картопельку можна приготувати як і на природі, так і вдома, на сімейну вечерю.

Інгредієнти

Для того, щоб приготувати дуже смачну картопельку, вам знадобляться

картопля - 500 г

оливкова олія - 1 ст. л.

вершкове масло - 30 г

часник - 3 зубчики

прованські трави - 1 ч. л.

чебрець - до свого смаку

розмарин - до свого смаку

сіль

перець

твердий сир (найкраще пармезан)

панірувальні сухарі - 2 ст. л.

сода - 1 ч. л.

Як готувати

Спочатку картоплю розріжте на 4-6 частин. Помістіть її у каструлю, наповнену водою, додайте чайну ложку солі та ще одну соди. Варіть до готовності.

Тим часом на гарячу сковороду покладіть шматочок вершкового масла, додайте сіль, перець, прованські трави, часник та оливкову олію. Дістаньте картоплю із каструлі та насипте її в сковорідку та обсмажуйте дві хвилини.

Постеліть на форму для духовки пергаментом, посипте панірувальними сухарями та тертим сиром. Викладіть у форму картоплю та знову покрийте їх сухарями та сиром.