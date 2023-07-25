Добавьте всего один ингредиент в кастрюлю с молодым картофелем и вы не захотите им делиться

Как приготовить молодой картофель, чтобы он получился идеальным?

Молодые овощи готовятся немного иначе, чем старые. Прежде всего – молодой картофель не нужно чистить, ведь как раз под тонкой тканью кожурой находится наибольшая питательная ценность.

Также не пересолите его, чтобы не испортить их нежный вкус. На 1 литр воды добавьте всего 1 столовую ложку соли. Молодые овощи готовятся быстрее, чем старые. Мелкому и среднему картофелю нужно около 15-20 минут, более крупному – около 25 минут.

Самый простой способ проверить готовность - проткнуть его по истечении отведенного времени кончиком ножа. Если лезвие входит плавно, а овощи мягкие, их можно слить.

Секретный ингредиент, который сделает картошку нереально вкусной

Налейте воду в кастрюлю с толстым дном и доведите ее до кипения. Тем временем промойте молодой картофель под проточной водой и тщательно почистите кожуру щеткой для овощей. Когда вода закипит, посолите ее и бросьте в нее картошку целиком.

Добавьте пучок связанных зеленых стеблей петрушки и укропа и готовьте их вместе с овощами под крышкой. Травы придадут овощам весь свой аромат и ценные витамины и микроэлементы.

Когда картофель будет готов и станет достаточно мягким, выньте из кастрюли пучок связанных стеблей, а затем слейте картофель. Положите их обратно в пустую кастрюлю, поставьте на слабый огонь и подождите некоторое время, пока тепло горелки полностью не высушит их.

Теперь мелко нарежьте или порвите пальцами зелень. Выложите сухой картофель в миску, добавьте сверху немного сливочного масла, рубленую зелень и перемешайте все блюдо.

Теперь все готово к подаче! Есть шанс, что блюдо исчезнет со стола до того, как вы подадите отбивные.