UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Додайте в фарш для котлет мінералку і будете вражені результатом

Як приготувати смачний фарш для котлет (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Газована мінералка може вирішити проблему, з якою стикається багато кулінарів - коли котлети виходять занадто сухими чи жорсткими.

Як саме додавати таку воду до фаршу - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Яку роль виконує мінералка у фарші

Газована мінеральна вода дозволить спеціям розкритися яскравіше в готових котлетах.

Нерідко вологи в фарші недостатньо, щоб приправи віддали свій смак. В результаті котлети втрачають свою пишність, смак і аромат.

Крім того газ в мінералці покращує текстуру фаршу і робить його ніжнішим. Для приготування котлет можна використовувати навіть солону мінералку, але при цьому кількість солі в фарші необхідно зменшити.

На 600-700 грамів фаршу вам знадобиться близько 100 мл газованої води. Змішайте всі інгредієнти і залиште на деякий час, щоб фарш відпочив і настоявся.

Як ще покращити смак котлет

У фарш зазвичай додають окрім яєць черствий хліб. Також можна використовувати магазинні панірувальні сухарі або манну крупу.

Якщо вас такий варіант не влаштовує, спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити, натерти на тертці з дрібними отворами і відтиснути від зайвого крохмалю.

Раніше ми писали, як приготувати смачні бендерики з м'ясом вдома.

Також дізнайтеся про рецепт королівського деруна.

Читайте РБК-Україна в Google News
фаршкотлетирецептлайфхакиРецепти