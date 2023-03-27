Додайте в фарш для котлет мінералку і будете вражені результатом
Газована мінералка може вирішити проблему, з якою стикається багато кулінарів - коли котлети виходять занадто сухими чи жорсткими.
Як саме додавати таку воду до фаршу - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.
Яку роль виконує мінералка у фарші
Газована мінеральна вода дозволить спеціям розкритися яскравіше в готових котлетах.
Нерідко вологи в фарші недостатньо, щоб приправи віддали свій смак. В результаті котлети втрачають свою пишність, смак і аромат.
Крім того газ в мінералці покращує текстуру фаршу і робить його ніжнішим. Для приготування котлет можна використовувати навіть солону мінералку, але при цьому кількість солі в фарші необхідно зменшити.
На 600-700 грамів фаршу вам знадобиться близько 100 мл газованої води. Змішайте всі інгредієнти і залиште на деякий час, щоб фарш відпочив і настоявся.
Як ще покращити смак котлет
У фарш зазвичай додають окрім яєць черствий хліб. Також можна використовувати магазинні панірувальні сухарі або манну крупу.
Якщо вас такий варіант не влаштовує, спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити, натерти на тертці з дрібними отворами і відтиснути від зайвого крохмалю.
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