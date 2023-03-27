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Додайте в фарш для котлет мінералку і будете вражені результатом

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Понеділок 27 березня 2023 18:01
Додайте в фарш для котлет мінералку і будете вражені результатом Як приготувати смачний фарш для котлет (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Газована мінералка може вирішити проблему, з якою стикається багато кулінарів - коли котлети виходять занадто сухими чи жорсткими.

Як саме додавати таку воду до фаршу - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Яку роль виконує мінералка у фарші

Газована мінеральна вода дозволить спеціям розкритися яскравіше в готових котлетах.

Нерідко вологи в фарші недостатньо, щоб приправи віддали свій смак. В результаті котлети втрачають свою пишність, смак і аромат.

Крім того газ в мінералці покращує текстуру фаршу і робить його ніжнішим. Для приготування котлет можна використовувати навіть солону мінералку, але при цьому кількість солі в фарші необхідно зменшити.

На 600-700 грамів фаршу вам знадобиться близько 100 мл газованої води. Змішайте всі інгредієнти і залиште на деякий час, щоб фарш відпочив і настоявся.

Як ще покращити смак котлет

У фарш зазвичай додають окрім яєць черствий хліб. Також можна використовувати магазинні панірувальні сухарі або манну крупу.

Якщо вас такий варіант не влаштовує, спробуйте додати в котлетну масу звичайну сиру картоплю, яку попередньо слід очистити, вимити, натерти на тертці з дрібними отворами і відтиснути від зайвого крохмалю.

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