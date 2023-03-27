ua ru
Пн, 27 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Добавьте в фарш для котлет минералку и будете поражены результатом

Новина українською →
Понедельник 27 марта 2023 18:01
Добавьте в фарш для котлет минералку и будете поражены результатом Как приготовить вкусный фарш для котлет (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Газированная минералка может решить проблему, с которой сталкивается много кулинаров - когда котлеты получаются слишком сухими или жесткими.

Как именно добавлять такую воду к фаршу - узнайте ниже в материале Styler.

Какую роль играет минералка в фарше

Газированная минеральная вода позволит специям раскрыться ярче в готовых котлетах.

Нередко влаги в фарше недостаточно, чтобы приправы отдали свой вкус. В результате котлеты теряют свою пышность, вкус и аромат.

Кроме того, газ в минералке улучшает текстуру фарша и делает его более нежным. Для приготовления котлет можно использовать даже соленую минералку, но при этом количество соли в фарше необходимо снизить.

На 600-700 г фарша вам понадобится около 100 мл газированной воды. Смешайте все ингредиенты и оставьте на время, чтобы фарш отдохнул и настоялся.

Как улучшить вкус котлет

В фарш обычно добавляют кроме яиц черствый хлеб. Также можно использовать магазинные панировочные сухари или манную крупу.

Если вас такой вариант не устраивает, попробуйте добавить в котлетную массу обычный сырой картофель, который предварительно следует очистить, вымыть, натереть на терке с мелкими отверстиями и отжать от лишнего крахмала.

Раньше мы писали, как приготовить вкусные бендерики с мясом дома.

Также узнайте о рецепте королевского деруна.

Читайте РБК-Украина в Google News
фарш котлети рецепт лайфхаки Рецепты