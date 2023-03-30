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Додайте 2 ложки цього продукту при варці рису і будете так готувати завжди

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Четвер 30 березня 2023 17:45
Додайте 2 ложки цього продукту при варці рису і будете так готувати завжди Як приготувати смачний рис (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Рисова каша - чудовий гарнір до м'яса, риби чи овочів. Але сам по собі рис має нейтральний смак, який варто урізноманітнити, додавши дві ложки продукту, що зазвичай є в холодильнику.

Про цікавий лайфхак дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Що додати у воду, в якій ви варите рис

Фахівці радять під час приготування рисової каші додати у воду трохи простого молока.

Для чашки рису вам знадобиться дві чашки води з додаванням двох ложок звичайного молока - домашнього чи магазинного.

Як працює молоко

Наявність молочного продукту у воді знижує ризик появи "традиційних" проблем, пов'язаних із приготуванням рисової каші.

Імовірність того, що рис розвариться, буде дуже низькою. Крім того, завдяки додатковому інгредієнту крупа навряд чи склеїться.

Таким чином ви отримаєте ідеальну рисову кашу: нерозварену, розсипчасту і при цьому повністю готову.

Крім того молоко сприятиме покращенню смаку страви: каша вийде більш насиченою і смачною.

Правила варіння рису

Добре промийте крупу, закип'ятіть і підсоліть воду, закладіть крупу з розрахунку 1 склянку рису на 2 склянки води.

Кашу треба варити на середньому вогні при слабкому кипінні, зрідка помішуючи. Варити треба 20 хвилин. Також можна зняти раніше (як тільки рис розбухне) і залишити в теплому місці на 30 хвилин.

Дивіться таблицю, як правильно зварити будь-яку кашу:

Додайте 2 ложки цього продукту при варці рису і будете так готувати завжди

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