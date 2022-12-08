Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти "Роллтон"

Під час постійних відключень світла, багато хто рятується простою їжею, яку швидко готувати, як от бутерброди, чи вермішель швидкого приготування, типу "Роллтона".

Наскільки це шкідливо, читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи є в таких макаронах хоч якась користь

Експерти кажуть, що в швидкій вермішелі користі ніякої, крім того вона дає насичення на дуже короткий час, адже містить дуже багато "швидких" вуглеводів.

Загалом натурального в такий вермішелі, практично нічого немає, а тим більше ароматизатори, барвники, консерванти - такі речовини більше містяться в приправі, яка надає смак вермішелі - більше шкодять здоров'ю, тому зовсім не приносять користі.

Нашкодити можна, якщо їсти такі макарони занадто часто, наприклад, щодня. А от час від часу, коли треба швидко перекусити, "Роллтоном" себе побалувати все ж можна.

Локшина містить забагато солі

Як розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує не більше 5 грамів солі на людину на день.

В локшині швидкого приготування забагато солі, і якщо її часто їсти, це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Поживні речовини знищуються

Сім основних поживних речовин, необхідних людському організму, включають: вуглеводи, жири, білки, вітаміни, харчові волокна, мінерали та воду.

Локшина швидкого приготування готується при високій температурі, і більшість поживних речовин у ній майже знищується, залишаючись лише багато вуглеводів і жирів.

"Вживання локшини швидкого приготування протягом тривалого часу призведе до недоїдання, оскільки в локшині швидкого приготування серйозно не вистачає основних поживних речовин, таких як білок, харчові волокна та вітаміни", - стверджує медик.