ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти "Роллтон"

Новость на русском →
Четвер 08 грудня 2022 09:25
Ось що трапиться з вами, якщо часто їсти "Роллтон" Фото: Роллтон чи Мівіну можна часто їсти чи ні (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Під час постійних відключень світла, багато хто рятується простою їжею, яку швидко готувати, як от бутерброди, чи вермішель швидкого приготування, типу "Роллтона".

Наскільки це шкідливо, читайте нижче в матеріалі Styler.

Чи є в таких макаронах хоч якась користь

Експерти кажуть, що в швидкій вермішелі користі ніякої, крім того вона дає насичення на дуже короткий час, адже містить дуже багато "швидких" вуглеводів.

Загалом натурального в такий вермішелі, практично нічого немає, а тим більше ароматизатори, барвники, консерванти - такі речовини більше містяться в приправі, яка надає смак вермішелі - більше шкодять здоров'ю, тому зовсім не приносять користі.

Нашкодити можна, якщо їсти такі макарони занадто часто, наприклад, щодня. А от час від часу, коли треба швидко перекусити, "Роллтоном" себе побалувати все ж можна.

Локшина містить забагато солі

Як розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує не більше 5 грамів солі на людину на день.

В локшині швидкого приготування забагато солі, і якщо її часто їсти, це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Поживні речовини знищуються

Сім основних поживних речовин, необхідних людському організму, включають: вуглеводи, жири, білки, вітаміни, харчові волокна, мінерали та воду.

Локшина швидкого приготування готується при високій температурі, і більшість поживних речовин у ній майже знищується, залишаючись лише багато вуглеводів і жирів.

"Вживання локшини швидкого приготування протягом тривалого часу призведе до недоїдання, оскільки в локшині швидкого приготування серйозно не вистачає основних поживних речовин, таких як білок, харчові волокна та вітаміни", - стверджує медик.

Раніше ми писали, що трапиться з організмом, якщо відмовитися від кави хоча б на місяць.

Крім того повідомлялося, що станеться, якщо часто пити червоне вино.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт лайфхаки Рецепти