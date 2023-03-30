Добавьте 2 ложки этого продукта при варке риса и будете так готовить всегда

Рисовая каша - отличный гарнир к мясу, рыбе или овощам. Но сам по себе рис имеет нейтральный вкус, который следует разнообразить, добавив две ложки продукта, обычно имеющегося в холодильнике.

Про интересный лайфхак узнайте ниже в материале Styler.

Что добавить в воду, в которой вы варите рис

Специалисты советуют при приготовлении рисовой каши добавить в воду немного простого молока.

Для чашки риса вам понадобится две чашки воды с добавлением двух ложек обычного молока - домашнего или магазинного.

Как работает молоко

Наличие молочного продукта в воде снижает риск возникновения "традиционных" проблем, связанных с приготовлением рисовой каши.

Вероятность того, что рис разварится, будет очень низкой. Кроме того, благодаря дополнительному ингредиенту крупа вряд ли склеится.

Таким образом вы получите идеальную рисовую кашу: неразваренную, рассыпчатую и при этом полностью готовую.

Кроме того, молоко будет способствовать улучшению вкуса блюда: каша получится более насыщенной и вкусной.

Правила варки риса

Хорошо промойте крупу, вскипятите и подсолите воду, заложите крупу из расчета 1 стакан риса на 2 стакана воды.

Кашу нужно варить на среднем огне при слабом кипении, изредка помешивая. Варить нужно 20 минут. Также можно снять раньше (как только разбухнет рис) и оставить в теплом месте на 30 минут.

Смотрите таблицу, как правильно сварить любую кашу: