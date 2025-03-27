Вы каждый день добавляете это в напитки. Назван продукт, вызывающий сильный голод
Питье горячих напитков с сахаром может вызвать чувство сильного голода. Это влияет на уровень сахара в крови и обмен веществ, что может привести к повышенному аппетиту. Стоит знать, как избежать внезапных приступов голода.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Детали исследования
Часто рекомендуется заменить ложку сахара на искусственный подсластитель, чтобы уменьшить потребление калорий и предотвратить кариес. Но исследования показывают, что заменители сахара могут усилить активность в части мозга, известной как гипоталамус, что приводит к усилению голода.
И в отличие от сахара, сукралоза не повышает уровень определенных гормонов в крови, которые вызывают чувство сытости.
Автор исследования доктор Кэтлин Аланна Пейдж рассказала, что около 75 участников исследования попросили выпить напиток, содержащий сукралозу, сахар или воду, прежде чем пройти сканирование мозга и анализы крови. Все для того, чтобы оценить, насколько они чувствуют голод.
Когда люди пили сладкий напиток, уровень сахара в крови повышался, что приводило к высвобождению гормонов, которые его регулировали. Тело использует эти гормоны, чтобы сообщить мозгу, что вы употребили калории, чтобы уменьшить чувство голода.
"Сукралоза не имела такого эффекта, и различия в гормональных реакциях на сукралозу по сравнению с сахаром были еще более выраженными у участников с ожирением", - добавил эксперт.
Какие продукты не повышают голод
Чтобы избежать внезапных ощущений голода, стоит выбирать продукты, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают длительное ощущение сытости. К ним относятся:
- белковые продукты - яйца, рыба, курятина, тофу, которые помогают контролировать аппетит
- клетчатка - овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, которые замедляют пищеварение
- здоровые жиры - авокадо, орехи, оливковое масло, способствующие длительному насыщению
- сложные углеводы - гречка, овсянка, киноа, которые не вызывают резких скачков сахара в крови
Также важно пить достаточно воды и избегать продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов, поскольку они могут спровоцировать еще больший аппетит.
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