Додавання цієї спеції у страви допоможе боротись із зайвою вагою та знизить тиск

Спеція не тільки сприяє травленню та захищає від інфекцій, що передаються через їжу, але також є багатим джерелом заліза. Окрім потрійної переваги зниження рівня цукру в крові, артеріального тиску та холестерину, також може допомогти скинути зайву вагу.

Крім того, ця корисна спеція наповнена флавоноїдами - антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали та запобігають пошкодженню клітин, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.





