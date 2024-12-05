Додавання цієї спеції у страви допоможе боротись із зайвою вагою та знизить тиск

Кмин - не проста кухонна спеція, адже вона має низку переваг для здоров’я, зокрема допомагає знизити кров’яний тиск, холестерин і цукор.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що таке кмин та скільки безпечно вживати спеції на день.
Спеція не тільки сприяє травленню та захищає від інфекцій, що передаються через їжу, але також є багатим джерелом заліза. Окрім потрійної переваги зниження рівня цукру в крові, артеріального тиску та холестерину, також може допомогти скинути зайву вагу.
Крім того, ця корисна спеція наповнена флавоноїдами - антиоксидантами, які нейтралізують вільні радикали та запобігають пошкодженню клітин, знижуючи ризик хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти The Mirror та Surrey Live.