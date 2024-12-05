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Добавление этой специи в блюда поможет бороться с лишним весом и снизит давление

Чем полезен тмин для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тмин - не простая кухонная специя, ведь она имеет ряд преимуществ для здоровья, в частности помогает снизить кровяное давление, холестерин и сахар.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что такое тмин и сколько безопасно употреблять специи в день.

Специя не только способствует пищеварению и защищает от передаваемых через еду инфекций, но также является богатым источником железа. Помимо тройного преимущества снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина, также может помочь сбросить лишний вес.

Кроме того, эта полезная специя наполнена флавоноидами - антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток, снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

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Ранее мы сообщали об известном продукте, защищающем кости от повреждений и тяжелых болезней.

Также мы писали, можно ли малиной, медом и лимоном вылечить грипп.

При написании материала использовались следующие источники: сайты The Mirror и Surrey Live.

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