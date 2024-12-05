Добавление этой специи в блюда поможет бороться с лишним весом и снизит давление

Специя не только способствует пищеварению и защищает от передаваемых через еду инфекций, но также является богатым источником железа. Помимо тройного преимущества снижения уровня сахара в крови, артериального давления и холестерина, также может помочь сбросить лишний вес.

Кроме того, эта полезная специя наполнена флавоноидами - антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы и предотвращают повреждение клеток, снижая риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

-

- -

- -