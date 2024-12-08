Додавання цієї олії в раціон може продовжити ваше життя на роки
Оливкова олія надзвичайно поживна і має антиоксидантні та протизапальні властивості. Вона чудово підходить для приготування страв та навіть може продовжити життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Чим корисна оливкова олія
Оливкова олія - це більше, ніж просто заправка або кулінарний інгредієнт, вона містить життєво важливі поживні речовини та сполуки.
Містить антиоксиданти
Дієтолог Крістен Карлі розповів, що додавання оливкової олії до їжі - чудовий спосіб отримати антиоксиданти, такі як флавоноїди, олеуропеїн і гідрокситирозол.
Антиоксиданти є потужною частиною захисної системи організму, допомагаючи нейтралізувати вільні радикали та захищати клітини від пошкодження. Тоді як вільні радикали - це молекули, які у високих рівнях можуть призвести до окислювального стресу - головного фактора розвитку хронічних захворювань, таких як рак і діабет 2 типу.
Дієта, багата антиоксидантами, є розумним способом захистити свій організм від впливу окислювального стресу.
Зменшує запалення
Оскільки фенольні сполуки в оливковій олії борються з окисним стресом, вони також зменшують запалення в організмі.
Оливкова олія першого віджиму містить ненасичені жирні кислоти, які зменшують запалення. Це пояснюється тим, що вона проходить мінімальну обробку, рафінування або очищення.
Основним жиром в оливковій олії є олеїнова кислота, яка пригнічує цитокіни (білки, що викликають запалення в організмі) і пригнічує шляхи стресу, які активують прозапальні сполуки.
Це важливо для здоров'я, оскільки запалення пов’язане з багатьма хронічними захворюваннями, такими як діабет, хвороби серця та ожиріння.
Містить здорові жири, які знижують рівень холестерину в крові
Якщо використовувати оливкову олію замість насичених жирів, вона може допомогти тримати рівень холестерину в крові під контролем. Насичені жири - це тверді жири, як-от сало, вершкове масло та пальмова олія.
Просте додавання оливкової олії до раціону не обов’язково знизить рівень холестерину. Варто також обирати корисні продукти харчування для точного результату.
Ненасичені жири в оливковій олії можуть знизити рівень ЛПНЩ ("поганого") холестерину, одночасно покращуючи рівень ЛПВЩ ("хорошого").
Це важливо, оскільки високий рівень холестерину є основним фактором ризику серцево-судинних захворювань, але заміна насичених жирів, які містяться в продуктах тваринного походження, оливковою олією, може допомогти зменшити ризик.
Підтримує імунну функцію
Завдяки високому вмісту фенольних сполук оливкова олія є чудовою їжею для міцної та здорової імунної системи. Фенольні сполуки підтримують виробництво білих кров’яних тілець - імунних клітин, які допомагають контролювати запалення в організмі.
Ці клітини також відповідають за видалення хвороботворних мікробів і боротьбу з ними, зберігаючи здоров’я. Крім того, оливкова олія є чудовим джерелом вітаміну Е, важливої поживної речовини та антиоксиданту, який підтримує та покращує імунну функцію.
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