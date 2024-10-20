Оливкова чи авокадова: яка олія насправді корисніша для здоров'я і чому

Вибір олії відіграє важливу роль у приготуванні різних страв. Варто знати, на що звертати увагу при виборі між авокадовою та оливковою олією.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яку олію краще підійде для смаження, а яку для заправки салатів.

Чим корисна олія авокадо

Олію одержують з висушеної м'якоті плодів (значно рідше з кісточок) методом холодного віджиму. Така технологія дозволяє повністю зберегти всі вітаміни, мінерали, кислоти та інші біологічно активні речовини, що входять до складу продукту.

Після видалення олії з фруктів її можна рафінувати або залишити в природному стані. Нерафінована олія авокадо першого віджиму має темно-зелений колір і насичений маслянистий смак.

Мононенасичені жири, такі як олеїнова кислота, що міститься в олії авокадо, пов’язані з кількома перевагами для здоров’я серця, такими як зниження рівня поганого холестерину.

Завдяки високому вмісту вітаміну Е олія авокадо також може принести користь здоров’ю шкіри.

Олія авокадо (фото: Freepik)

Олія авокадо багата мононенасиченими жирами, особливо олеїновою кислотою. Хоча вона містить трохи більше калорій і жиру, ніж оливкова олія, воно також містить трохи менше насичених жирів.

Загалом олія авокадо та оливкова олія вважаються безпечними для вживання. Однак варто пам’ятати про деякі поради щодо безпеки.

Хоча олія авокадо загалом вважається безпечною, але тим, хто має алергію на авокадо, слід уникати її.

Олії першого віджиму, які зазвичай дорожчі, мають відповідати вищим стандартам якості порівняно з рафінованими оліями. Тому вибір олії авокадо першого віджиму є хорошим способом гарантувати, що ви отримуєте якісний продукт.

Оливкова олія

Оливкова олія багата мононенасиченими жирами, містить приблизно від 70% до 80% олеїнової кислоти. Це також чудове джерело антиоксидантів, таких як поліфеноли та вітамін Е.

Основним продуктом середземноморської дієти є оливкова олія, багата протизапальними поліфенолами, які можуть знизити ризик деяких хронічних захворювань, таких як хвороби серця та рак. Вони також можуть захистити від нейродегенеративних захворювань і остеопорозу.

Кожні 25 г оливкової олії, з’їдених щодня, знижують ризик серцевих захворювань на 16%. На 22% нижчий відносний ризик діабету 2 типу на кожні 25 г оливкової олії, з’їдених щодня.

Оливкова олія (фото: Freepik)

Яку олію обрати

Обидва варіанти містять корисні для серця жири та низку інших переваг для здоров’я. Олія авокадо містить трохи більше калорій і вітаміну Е. Вона також має вищу температуру димлення, що робить її кращою для приготування їжі на високій температурі. Її міцний маслянистий смак також добре підходить для заправок.

З іншого боку, оливкова олія першого віджиму насичена протизапальними поліфенолами і є основним продуктом середземноморської дієти. Це пов’язано зі зниженням ризику серцевих захворювань, діабету 2 типу та зниженням когнітивних функцій.