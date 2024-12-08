Добавление этого масла в рацион может продлить вашу жизнь на годы
Оливковое масло очень питательное и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она отлично подходит для приготовления блюд и даже может продлить жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Чем полезно оливковое масло
Оливковое масло - это больше, чем просто заправка или кулинарный ингредиент, оно содержит жизненно важные питательные вещества и соединения.
Содержит антиоксиданты
Диетолог Кристен Карли рассказал, что добавление оливкового масла в пищу - отличный способ получить антиоксиданты, такие как флавоноиды, олеуропеин и гидрокситирозол.
Антиоксиданты являются мощной частью системы защиты организма, помогая нейтрализовать свободные радикалы и защищать клетки от повреждения. В то время как свободные радикалы - это молекулы, которые в высоких уровнях могут привести к окислительному стрессу - главному фактору развития хронических заболеваний, таких как рак и диабет 2 типа.
Диета, богатая антиоксидантами, является разумным способом оградить свой организм от воздействия окислительного стресса.
Уменьшает воспаление
Поскольку фенольные соединения в оливковом масле борются с окислительным стрессом, они также уменьшают воспаление в организме.
Оливковое масло первого отжима содержит ненасыщенные жирные кислоты, уменьшающие воспаление. Это объясняется тем, что оно проходит минимальную обработку, рафинирование или очистку.
Основным жиром в оливковом масле является олеиновая кислота, которая ингибирует цитокины (белки, вызывающие воспаление в организме) и угнетает пути стресса, активирующие провоспалительные соединения.
Это важно для здоровья, поскольку воспаление связано со многими хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и ожирение.
Содержит здоровые жиры, снижающие уровень холестерина в крови
Если использовать оливковое масло вместо насыщенных жиров, оно может помочь держать уровень холестерина в крови под контролем. Насыщенные жиры - это твердые жиры, например сало, сливочное масло и пальмовое масло.
Простое добавление оливкового масла в рацион необязательно снизит уровень холестерина.
Ненасыщенные жиры в оливковом масле могут снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина, одновременно улучшая уровень ЛПВП ("хорошего").
Это важно, поскольку высокий уровень холестерина является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, но замена насыщенных жиров, содержащихся в продуктах животного происхождения, оливковым маслом может помочь снизить риск.
Поддерживает иммунную функцию
Благодаря высокому содержанию фенольных соединений оливковое масло является отличной пищей для крепкой и здоровой иммунной системы. Фенольные соединения поддерживают производство белых кровяных телец - иммунных клеток, которые помогают контролировать воспаление в организме.
Эти клетки также отвечают за удаление болезнетворных микробов и борьбу с ними, сохраняя здоровье. Кроме того, оливковое масло является отличным источником витамина Е, важного питательного вещества и антиоксиданта, который поддерживает и улучшает иммунную функцию.
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