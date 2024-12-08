Добавление этого масла в рацион может продлить вашу жизнь на годы

Оливковое масло очень питательное и обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Она отлично подходит для приготовления блюд и даже может продлить жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Чем полезно оливковое масло

Оливковое масло - это больше, чем просто заправка или кулинарный ингредиент, оно содержит жизненно важные питательные вещества и соединения.

Содержит антиоксиданты

Диетолог Кристен Карли рассказал, что добавление оливкового масла в пищу - отличный способ получить антиоксиданты, такие как флавоноиды, олеуропеин и гидрокситирозол.

Антиоксиданты являются мощной частью системы защиты организма, помогая нейтрализовать свободные радикалы и защищать клетки от повреждения. В то время как свободные радикалы - это молекулы, которые в высоких уровнях могут привести к окислительному стрессу - главному фактору развития хронических заболеваний, таких как рак и диабет 2 типа.

Диета, богатая антиоксидантами, является разумным способом оградить свой организм от воздействия окислительного стресса.

Уменьшает воспаление

Поскольку фенольные соединения в оливковом масле борются с окислительным стрессом, они также уменьшают воспаление в организме.

Оливковое масло первого отжима содержит ненасыщенные жирные кислоты, уменьшающие воспаление. Это объясняется тем, что оно проходит минимальную обработку, рафинирование или очистку.

Основным жиром в оливковом масле является олеиновая кислота, которая ингибирует цитокины (белки, вызывающие воспаление в организме) и угнетает пути стресса, активирующие провоспалительные соединения.

Это важно для здоровья, поскольку воспаление связано со многими хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и ожирение.

Содержит здоровые жиры, снижающие уровень холестерина в крови

Если использовать оливковое масло вместо насыщенных жиров, оно может помочь держать уровень холестерина в крови под контролем. Насыщенные жиры - это твердые жиры, например сало, сливочное масло и пальмовое масло.

Простое добавление оливкового масла в рацион необязательно снизит уровень холестерина.

Ненасыщенные жиры в оливковом масле могут снизить уровень ЛПНП ("плохого") холестерина, одновременно улучшая уровень ЛПВП ("хорошего").

Это важно, поскольку высокий уровень холестерина является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, но замена насыщенных жиров, содержащихся в продуктах животного происхождения, оливковым маслом может помочь снизить риск.

Поддерживает иммунную функцию

Благодаря высокому содержанию фенольных соединений оливковое масло является отличной пищей для крепкой и здоровой иммунной системы. Фенольные соединения поддерживают производство белых кровяных телец - иммунных клеток, которые помогают контролировать воспаление в организме.