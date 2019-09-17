Дочь Заворотнюк впервые прокомментировала болезнь матери

Анастасия Заворотнюк и ее семья пока не давали комментарии прессе
Анастасия Заворотнюк - российская актриса, у которой диагностировали последнюю стадию рака, продолжает находиться в больнице, но в очень тяжелом состоянии. Артистку специально ввели в искусственную кому, у нее возникли серьезные осложнения на фоне болезни. Родные не дают никаких комментариев прессе, то есть не подтверждают и не опровергают болезнь своей родственницы.
Впервые на то, что происходит отреагировала старшая дочь Анастасии - Анна. Она написала в своей соцсети Instagram очень эмоциональный комментарий, в котором упомянула одно из российских изданий в негативном свете.
"Желаю всем не "доброжелателям" захлебнуться своей же смесью! Особенно Starhit.ru, желаю всем вашим редакторам всего-всего… Будьте счастливы!",— написала она.
Интересно, что по состоянию на 16:00 17 сентября все посты Анны о маме исчезли, комментарии тоже почистили.
Но люди все равно продолжают писать комментарии об Анастасии, даже под фотографиями Анны без текста.
Скриншот комментариев (instagram.com/anna_zavorotnyuk)