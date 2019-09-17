Дочка Заворотнюк вперше прокоментувала хворобу матері

Анастасія Заворотнюк і її родина поки не давали коментарі пресі
Анастасія Заворотнюк - російська актриса, у якої діагностували останню стадію раку, продовжує перебувати в лікарні, але в дуже важкому стані. Артистку спеціально ввели у штучну кому, у неї виникли серйозні ускладнення на фоні хвороби. Рідні не дають ніяких коментарів пресі, тобто не підтверджують і не спростовують хворобу своєї родички.
Вперше на те, що відбувається відреагувала старша дочка Анастасії - Анна. Вона написала у своїй соцмережі Instagram дуже емоційний коментар, у якому згадала одне з російських видань в негативному світлі.
"Бажаю всім "доброзичливцям" захлинутися своєї ж сумішшю! Особливо Starhit.ru бажаю всім вашим редакторам всього-всього... Будьте щасливі!",— написала вона.
Цікаво, що станом на 16:00 17 вересня всі пости Анни про маму зникли, коментарі теж почистили.
Але люди все одно продовжують писати коментарі про Анастасію, навіть під фотографіями Анни без тексту.
Скріншот коментарів (instagram.com/anna_zavorotnyuk)