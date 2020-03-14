Дочь Заворотнюк сделала первое заявление о болезни матери

Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы, сделала официальное заявление о болезни матери. Она в своем Instagram поблагодарила всех, кто поддерживает ее в сложный период и молится о здоровье ее матери. Таким образом, юная модель признала наличие у матери заболевания.

"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые, не приведи Господь, когда-нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - высказалась дочь Заворотнюк о своем состоянии.

Она также поблагодарила всех, кто оказывает ей поддержку.

"Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", - добавила Анна.

Анна Заворотнюк (фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

В одном из своих постов она также написала, что просит продолжать молиться о выздоровлении ее мамы.

"Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье", - написала модель.

Скриншот (instagram.com/anna_zavorotnyuk)

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