Дочь Заворотнюк прервала молчание трогательным заявлением: мама поправится

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна прервала молчание и обнадеживающе высказалась про состояние здоровья своей матери, которая продолжает лечение от онкологии. Девушка также обратилась к армии поклонников звезды сериала "Моя прекрасная няня" за поддержкой.

По словам Анны Заворотнюк-Стрюковой, которая недавно путешествовала в Италию, где бушует коронавирус, она переживает огромный стресс из-за болезни мамы.

При этом девушка никак не прокомментировала информацию в СМИ о том, что на самом деле посещала Рим для ухаживания за Заворотнюк в клинике, куда перевезли актрису, так как российские врачи оказались не в силах оказать помощь.

Дочь "няни" в своем эмоциональном посте в Instagram поблагодарила всех за любовь и поддержку "в самый сложный период моей жизни".

"Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца", - написала Анна.

Также девушка добавила, что родные и близкие помогают ей "в поисках своей точки опоры".

"Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье", - говорится в публикации.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна (Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Как сообщалось ранее, недавно семье Заворотнюк пришлось продать дом в Подмосковье, так как финансовых средств на лечение актрисы не хватает. По данным российской прессы, недвижимость была продана, чтобы оплатить реабилитацию в одной из клиник Италии.