Дочь Заворотнюк откровенно рассказала о состоянии актрисы: верим в лучшее

Российская актриса Анастасия Заворотнюк более года борется с онкологическим заболеванием мозга. Дочь знаменитости, Анна, решила поделиться с поклонниками информацией о состоянии матери. Сейчас состояние актрисы оценивается как тяжелое.

В Instagram-stories Анна Заворотнюк ответила на вопрос подписчицы, и призналась, что актриса все еще тяжело больна и они продолжают лечение.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", – ответила девушка.

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии (скриншот: instagram.com/anna_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что ранее появилась информация о том, где сейчас находится Анастасия Заворотнюк. Как сообщается, она скрывается от посторонних глаз в своем загородном доме в поселке Крекшино. Она уже передвигается более свободно и выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

За время болезни актрисы в прессе не было ни одной фотографии и близкие объясняют это тем, что она сильно изменилась после химиотерапии и не хочет, чтобы ее такой видели.

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