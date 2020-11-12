Не хочет показывать себя публике: появились данные о состоянии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение дома (Коллаж РБК-Украина)

Друзья и близкие люди Заворотнюк сообщили о ее самочувствии

Актриса Анастасия Заворотнюк скрывается от посторонних глаз в своем загородном доме в поселке Крекшино. Она продолжает бороться с онкологическим заболеванием и по информации от родных, ей становится лучше. Она уже передвигается более свободно и выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Особняк семьи Заворотнюк в Крекшино огорожен высоким забором и скрывает от посторонних глаз то, что происходит внутри. За время болезни актрисы в прессе не было ни одной фотографии и близкие объясняют это тем, что она сильно изменилась после химиотерапии и не хочет, чтобы ее такой видели. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Меняется все – взгляд, состояние, цвет кожи", - сообщил театральный продюсер Валерий Сергеев.

Как утверждают люди, которые регулярно общаются с Заворотнюк, ее разум не пострадал, в вот внешность – увы.

"Она все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность. У Насти не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Но интеллект ее не пострадал", - рассказала реквизитор МХТ им. Чехова Светлана Веселова.

Кроме того, артистку видели издалека в инвалидном кресле и описывали ее состояние, как будто она в тумане.

"Она была в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает", - рассказал один из медиков в ЦКБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрылась самая страшная правда о Заворотнюк.

А также рассказывали о том, что дочь Заворотнюк откровенно высказалась о маме и раскрыла заветную мечту.