Дочь Оли Поляковой призналась, сколько зарабатывает в популярной соцсети

Маша Полякова активно ведет свой Instagram, благодаря чему 16-летняя девушка зарабатывает деньги на рекламе. Старшая дочь певицы Оли Поляковой призналась, что за одно рекламное сторис ей платят 1500 гривен, а за пост - 2500 гривен.
Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях".
Раньше она зарабатывала намного меньше - за рекламное сторис 600 гривен и за пост - 1500, но сейчас увеличилось количество ее подписчиков - до 176 тысяч человек. Ее сторис набирает 40 тысяч просмотров, а посты - от 100 тысяч.
Маша призналась, что по заработку в Instagram у нее есть рекорд. Один раз за неделю она заработала 10 тысяч гривен. И это только на рекламе.
Девушка признается, что мечтает о том, чтобы у нее было 100 миллионов подписчиков.
Напомним, Маша Полякова вместе с семьей застряла на Мальдивах и расплакалась из-за боязни пропустить концерт своей группы "Швы" в Киеве.
Ранее Оля Полякова призналась, что ее оскорбил известный российский композитор Игорь Крутой. Однажды в Монако певицу с мужем пригласили на день рождение, где должна была спеть Полякова.
Перед выступлением "королевы ночи" Игорь Крутой вместе с супругой встал, чтобы покинуть зал, но муж Поляковой попросил их остаться и послушать его жену. На что Крутой ответил, что ему нечего слушать, ведь будет петь какая-то девушка без голоса.