Дочь Оли Поляковой призналась, сколько зарабатывает в популярной соцсети

Раньше она зарабатывала намного меньше - за рекламное сторис 600 гривен и за пост - 1500, но сейчас увеличилось количество ее подписчиков - до 176 тысяч человек. Ее сторис набирает 40 тысяч просмотров, а посты - от 100 тысяч.

Маша призналась, что по заработку в Instagram у нее есть рекорд. Один раз за неделю она заработала 10 тысяч гривен. И это только на рекламе.

Девушка признается, что мечтает о том, чтобы у нее было 100 миллионов подписчиков.