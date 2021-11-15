Оля Полякова застряла на Мальдивах: старшая дочь вся в слезах (видео)

Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. При этом отдых внепланово продлился еще на один день. Дело в том, что семейство Поляковых не успело на самолет в Мале, потому что сломался гидроплан.

Об этом популярная украинская певица рассказала в Instagram-сторис.

"Сломался гидроплан, а у нас был последний рейс, и мы пропускаем наш самолет сегодня вечером", - заявила артистка.

Старшая дочь Маша расплакалась, потомучто боится, что не успеет на концерт своей группы "Швы", который состоится в Киеве 17 ноября.

Мама ее успокоила и отметила, что дома они буду 17 числа в 9:00, поэтому время подготовиться еще будет.

"Все будет хорошо, но мы, я так понимаю, получаем здесь лишнюю ночку, и думаю, что бесплатно", - добавила Оля Полякова.

Отметим, что 17 ноября, в День студента, в арт-клубе "Теплый Ламповый" выступит не только рок-группа Маши Поляковой "Швы", но и киевские команды "квіткіс" и "Джеронимо".