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Оля Полякова застряла на Мальдивах: старшая дочь вся в слезах (видео)

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Мальдивы, Понедельник 15 ноября 2021 18:08
Оля Полякова застряла на Мальдивах: старшая дочь вся в слезах (видео) Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Роман Мирончук

Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах. При этом отдых внепланово продлился еще на один день. Дело в том, что семейство Поляковых не успело на самолет в Мале, потому что сломался гидроплан.

Об этом популярная украинская певица рассказала в Instagram-сторис.

"Сломался гидроплан, а у нас был последний рейс, и мы пропускаем наш самолет сегодня вечером", - заявила артистка.

Старшая дочь Маша расплакалась, потомучто боится, что не успеет на концерт своей группы "Швы", который состоится в Киеве 17 ноября.

Мама ее успокоила и отметила, что дома они буду 17 числа в 9:00, поэтому время подготовиться еще будет.

"Все будет хорошо, но мы, я так понимаю, получаем здесь лишнюю ночку, и думаю, что бесплатно", - добавила Оля Полякова.

Отметим, что 17 ноября, в День студента, в арт-клубе "Теплый Ламповый" выступит не только рок-группа Маши Поляковой "Швы", но и киевские команды "квіткіс" и "Джеронимо".

Напомним, во время тура по Западной Украине с Олей Поляковой произошла неприятная ситуация. В Черновцах певица почувствовала сильную боль в спине, из-за чего ей пришлось вызывать "скорую помощь".

Мы также писали о том, что Оля Полякова ремонтировала крышу в доме в центре Киева себе и соседям за свой счет.

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