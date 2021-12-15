Дочка Олі Полякової зізналася, скільки заробляє в популярній соцмережі

Раніше вона заробляла набагато менше - за рекламне сторіс 600 гривень і за пост - 1500, але зараз збільшилася кількість її підписніків - до 176 тисяч чоловік. Її сторіс набирає 40 тисяч переглядів, а пости - від 100 тисяч.

Маша зізналася, що по заробітку в Instagram у неї є рекорд. Один раз за тиждень вона заробила 10 тисяч гривень. І це тільки на рекламі.

Дівчина зізнається, що мріє про те, щоб у неї було 100 мільйонів підписніків.