Дочка Олі Полякової зізналася, скільки заробляє в популярній соцмережі

Маша Полякова активно веде свій Instagram, завдяки чому 16-річна дівчина заробляє гроші на рекламі. Старша дочка співачки Олі Полякової зізналася, що за одне рекламне сторіс їй платять 1500 гривень, а за пост - 2500 гривень.
Про це вона розповіла в програмі "Зірковий шлях".
Раніше вона заробляла набагато менше - за рекламне сторіс 600 гривень і за пост - 1500, але зараз збільшилася кількість її підписніків - до 176 тисяч чоловік. Її сторіс набирає 40 тисяч переглядів, а пости - від 100 тисяч.
Маша зізналася, що по заробітку в Instagram у неї є рекорд. Один раз за тиждень вона заробила 10 тисяч гривень. І це тільки на рекламі.
Дівчина зізнається, що мріє про те, щоб у неї було 100 мільйонів підписніків.
Нагадаємо, Маша Полякова разом з родиною застрягла на Мальдівах і розплакалася через острах пропустити концерт свого гурту "Шви" в Києві.
Раніше Оля Полякова зізналася, що її образив відомий російський композитор Ігор Крутой. Одного разу в Монако співачку з чоловіком запросили на день народження, де повинна була заспівати Полякова.
Перед виступом "королеви ночі" Ігор Крутой разом з дружиною встав, щоб покинути зал, але чоловік Полякової попросив іх залишитися і послухати його дружину. На що крутий відповів, що йому нічого слухати, адже співатиме якась дівчина без голосу.