Дочь нашла маму через 21 год после ее исчезновения: женщину считали пропавшей без вести (видео)

Женщина решила уйти из дома после ссоры с одним из пятерых детей. У единственного сына был тяжелый ожог руки. Врачи говорили, что нужно ампутировать правую руку, но мать хотела сделать все возможное, чтобы ампутации не произошло.

Ей пришлось все продать, она осталась без копейки, но руку сыну спасла. Через какое-то время из-за этого произошел скандал. Татьяна приняла решение уйти из дома, оставить взрослых детей самих.

Она отправилась в переход просить денег на еду. Потом начала работать на ромов. Они привозили ее на место, а вечером увозили. При этом они требовали, чтобы она каждый день отдавала определенную сумму.

В один день женщина сбежала от них, оказалась на вокзале, стала просить милостыню, но ее избили, а деньги забрали. После нападения она потеряла память и уже не помнила, где живет.

Так и продолжила скитаться по свету, а последние годы она жила в приюте для бездомных стариков. Там с ней поработали над восстановлением памяти и восстановили документы.

Оказалось, что по старому адресу живет одна из дочерей Татьяны. Она была шокирована новостью о том, что мама жива спустя 21 год. При этом дети искали свою мать, писали заявления в полицию, обзванивали больницы, но нигде ее не было.

Теперь она встретится со своими детьми, и внуками. Кроме того, у нее даже есть правнук.

Дочь нашла маму через 21 год после ее исчезновения (видео: YouTube)