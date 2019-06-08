Дочь Гриценко попала в аварию: все подробности (фото)

Иллюстративное фото: ДТП (РБК-Украина)

Гриценко рассказал про ДТП, в которое попала его младшая дочь в Одессе

Дочь Анатолия Гриценко Анна попала в ДТП в Одессе в субботу, 8 июня. Девочка находилась в автобусе со своими одноклассниками - киевские школьники ехали на экскурсию - и в транспорт врезался легковой автомобиль Mersedes. Об инциденте рассказал сам политик на странице в Facebook.

Также бывший глава Минобороны, экс-кандидат в президенты Украины на выборах 2019 опубликовал в сети фото с места происшествия.

По словам лидера политической партии "Гражданская инициатива", его младшая дочь сидела именно в месте соприкосновения, и после столкновения получила удар по руке и лицу, разбила губы, но серьезных травм нет.

"Слава Богу, он защищает наших детей!" - написал Гриценко.

Дочь Анатолия Гриценко попала в ДТП в Одессе (фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy)

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не погиб и не ранен.

Дочка Анатолия Гриценко Анна учится в столичном лицее №100 "Подол".

Фото: facebook.com/anna.grytsenko

Как уточнили в полиции, авария случилась на Николаевской дороге в районе дома №275.

"Водитель автобуса выехал на полосу реверсивного движения, в то время как по этой полосе осуществлялось движение по встречном направлении, где и произошло столкновение с автомобилем "Мерседес", который двигался в попутном направлении, также нарушая ПДД", - рассказали патрульные инспекторы.

После ДТП школьников пересадили в другой автобус.

В комментариях к сообщению Гриценко пользователи сети поддерживают политика и благодарят ангела-хранителя, который спас детей в этой аварии.

"...Связь такая сильная между родителями и ребенком. Мы поговорили с дочерью, она положила трубку и в этот момент удар! Спасибо Ангелу-хранителю за то, что был рядом с моей красавицей";

"Страшно, когда дети оказываются в зоне риска. Страшно, потому что понимаешь, насколько тонкая грань... Не знаю, верите ли вы в Ангела-хранителя, но он точно там был. Берегите себя, безопасности всем вашим родным";

"Пусть Бог хранит детей! Рада, что так обошлось..."

"Слава Богу, что с Анечкой был Ангел-хранитель! Слава Богу, что никто из пассажиров не пострадал!"

"Такое впечатление, что это не водители, а ездуны"...

Скрин комментариев: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Также мі писали о том, что 3 июня в Виннице автомобиль скорой помощи сбил девочку, которая пересекала пешеходный переход на велосипеде.