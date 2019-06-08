Дочка Гриценка потрапила в аварію: всі подробиці (фото)

Ілюстративне фото: ДТП (РБК-Україна)

Гриценко розповів про ДТП, в яку потрапила його молодша донька в Одесі

Донька Анатолія Гриценка Анна потрапила в ДТП в Одесі в суботу, 8 червня. Дівчинка перебувала в автобусі зі своїми однокласниками - київські школярі їхали на екскурсію - і в транспорт врізався легковий автомобіль Mersedes. Про інцидент розповів сам політик на сторінці в Facebook.

Також колишній глава Міноборони, екс-кандидат у президенти України на виборах 2019 опублікував в мережі фото з місця події.

За словами лідера політичної партії "Громадянська ініціатива", його молодша дочка сиділа саме в місці зіткнення, і після зіткнення отримала удар по руці і обличчю, розбила губи, але серйозних травм немає.

"Слава Богу, він захищає наших дітей!" - написав Гриценко.

Дочка Анатолія Гриценка потрапила в ДТП в Одесі (фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy)

На щастя, в результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не загинув і не поранений.

Донька Анатолія Гриценко Анна навчається в столичному ліцеї №100 "Поділ".

Фото: facebook.com/anna.grytsenko

Як уточнили в поліції, аварія сталася на Миколаївській дорозі в районі будинку №275.

"Водій автобуса виїхав на смугу реверсивного руху, в той час як по цій смузі здійснювався рух у зустрічному напрямку, де і сталося зіткнення із автомобілем "Мерседес", який рухався у попутному напрямку, також порушуючи ПДР", - розповіли патрульні інспектори.

Після ДТП школярів пересадили в інший автобус.

У коментарях до повідомлення Гриценка користувачі мережі підтримують політика і дякують янгелу-охоронцю, який врятував дітей у цій аварії.

"...Зв'язок такий сильний між батьками і дитиною. Ми поговорили з дочкою, вона поклала трубку і в цей момент удар! Спасибі Янголу-охоронцю за те, що був поруч з моєю красунею";

"Страшно, коли діти опиняються в зоні ризику. Страшно, тому що розумієш, наскільки тонка межа... Не знаю, чи ви вірите в Янгола-охоронця, але він точно там був. Бережіть себе, безпеки всім вашим рідним";

"Хай Бог береже дітей! Рада, що так обійшлося..."

"Слава Богу, що з Анею був Янгол-охоронець! Слава Богу, що ніхто з пасажирів не постраждав!"

"Таке враження, що це не водії, а їздуни"...

Скрін коментарів: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.

Також ми писали про те, що 3 червня у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив дівчинку, яка перетинала пішохідний перехід на велосипеді.