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"Добрый вечер, мы из Украины!": Укрпочта объявила новый конкурс на лучший эскиз марки

Укрпочта объявляет конкурс на разработку эскиза марки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрпочта приглашает иллюстраторов, художников, дизайнеров и всех, кто имеет художественный талант и желание создать новую почтовую марку Украины, выпущенной в условиях военного положения.

Каковы требования конкурса, сообщает Укрпочта.

Так, конкурс - это уникальная возможность для каждого заявить о себе, предложив собственное оригинальное видение эскиза почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".

Основные требования к работам

Важно, что конкурсная работа должна соответствовать заданной теме и не должна нарушать морально-этические нормы.

Также работа подается в виде рисунка или графического макета с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi.

Кроме того, Укрпочта сообщает, что количество работ от одного участника - не более 5.

Если вы используете в эскизах фотоматериалы, тематические изображения, то это не должно нарушать авторские права третьих лиц.

Присылая на конкурс свои работы участник соглашается, что в случае победы его работы, он подпишет с Укрпочтой авторский договор на передачу исключительных имущественных авторских прав на произведение.

Сбор работ продлится с 27 мая по 3 июня включительно

Подать свою работу можно по ссылке.

Стоит отметить, что в предыдущем конкурсе на эскиз для почтовой марки Укрпочта подано более 500 работ. Среди них оказалась иллюстрация Бориса Гроха, которая сразу стала известной во всем мире.

Ранее мы сообщали, что украинцы выбрали новую военную почтовую марку.

Также мы писали, что новая марка Укрпочты о "военном корабле" с самого утра собирает гигантские очереди.

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Укрпочта