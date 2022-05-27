"Добрый вечер, мы из Украины!": Укрпочта объявила новый конкурс на лучший эскиз марки

Так, конкурс - это уникальная возможность для каждого заявить о себе, предложив собственное оригинальное видение эскиза почтовой марки "Добрый вечер, мы из Украины!".

Основные требования к работам

Важно, что конкурсная работа должна соответствовать заданной теме и не должна нарушать морально-этические нормы.

Также работа подается в виде рисунка или графического макета с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi.

Кроме того, Укрпочта сообщает, что количество работ от одного участника - не более 5.

Если вы используете в эскизах фотоматериалы, тематические изображения, то это не должно нарушать авторские права третьих лиц.

Присылая на конкурс свои работы участник соглашается, что в случае победы его работы, он подпишет с Укрпочтой авторский договор на передачу исключительных имущественных авторских прав на произведение.

Сбор работ продлится с 27 мая по 3 июня включительно

Подать свою работу можно по ссылке.

Стоит отметить, что в предыдущем конкурсе на эскиз для почтовой марки Укрпочта подано более 500 работ. Среди них оказалась иллюстрация Бориса Гроха, которая сразу стала известной во всем мире.