"Доброго вечора, ми з України!": Укрпошта оголосила новий конкурс на найкращий ескіз марки

Укрпошта запрошує ілюстраторів, художників, дизайнерів та всіх, хто має художній хист та бажання створити нову поштову марку України, випущеної в умовах воєнного стану.
Які вимоги конкурсу, повідомляє Укрпошта.
Так, конкурс - це унікальна можливість для кожного заявити про себе, запропонувавши власне оригінальне бачення ескізу поштової марки "Доброго вечора, ми з України!".
Важливо, що конкурсна робота має відповідати заданій темі та не має порушувати морально-етичні норми.
Також робота подається у вигляді малюнку або графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі JPEG, 300 dpi.
Окрім того, Укрпошта повідомляє, що кількість робіт від одного учасника - не більше 5.
Якщо ви використовуєте в ескізах фотоматеріали, тематичні зображення, то це не має порушувати авторські права сторонніх осіб.
Надсилаючи на конкурс свої роботи учасник погоджується, що у разі перемоги його роботи, він підпише з Укрпоштою авторський договір на передачу виключних майнових авторських прав на твір.
Збір робіт триватиме з 27 травня по 3 червня включно
Подати свою роботу можна за посиланням.
Варто зазначити, що у попередньому конкурсі на ескіз для поштової марки Укрпошта подано понад 500 робіт. Серед них опинилася ілюстрація Бориса Гроха, яка одразу стала відомою у всьому світі.
Раніше ми повідомляли, що українці обрали нову воєнну поштову марку.
Також ми писали, що нова марка Укрпошти про "воєнний корабль" від самого ранку збирає гігантські черги.