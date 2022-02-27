"Ласкаво просимо в пекло": у Тростянці знищили російську військову техніку (фото)
Фото: українські війська знищують російську військову техніку (facebook.com)
Українська армія продовжує знищувати техніку ворога - Росії. Так, у Тростянці вдалося спалити техніку РФ.
Про це повідомив голова Тростянецької міської ради Юрій Бова.
"Росіяни, Ласкаво просимо в пекло! Хер вам, а не Україну! Тростянецька громада, і таке по всій Україні! Ми переможемо!"- підписав фото Бова.
У Тростянці знищено техніку РФ (фото: Юрій Бова)