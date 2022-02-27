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"Ласкаво просимо в пекло": у Тростянці знищили російську військову техніку (фото)

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Неділя 27 лютого 2022 14:42
"Ласкаво просимо в пекло": у Тростянці знищили російську військову техніку (фото) Фото: українські війська знищують російську військову техніку (facebook.com)
Автор: Людмила Жукова

Українська армія продовжує знищувати техніку ворога - Росії. Так, у Тростянці вдалося спалити техніку РФ.

Про це повідомив голова Тростянецької міської ради Юрій Бова.

"Росіяни, Ласкаво просимо в пекло! Хер вам, а не Україну! Тростянецька громада, і таке по всій Україні! Ми переможемо!"- підписав фото Бова.

&quot;Ласкаво просимо в пекло&quot;: у Тростянці знищили російську військову техніку (фото)&quot;Ласкаво просимо в пекло&quot;: у Тростянці знищили російську військову техніку (фото)&quot;Ласкаво просимо в пекло&quot;: у Тростянці знищили російську військову техніку (фото)&quot;Ласкаво просимо в пекло&quot;: у Тростянці знищили російську військову техніку (фото)

У Тростянці знищено техніку РФ (фото: Юрій Бова)

Нагадаємо, що у Харкові десятки військових РФ здалися в полон, у них немає зв'язку з командуванням.

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