Як зробити та правильно використовувати попіл - натуральне добриво, яке оживить ваш город

Є кілька натуральних добрив, які можна сміливо називати універсальними. До їх числа входить також попіл - його використовували сотні поколінь людей. Але які є різновиди попелу та як його правильно використати?

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, чим корисний для рослин є деревний попіл та як його застосувати на городі.

Чому попіл корисний для рослин

Попіл становить собою мінеральний залишок, який утворюється при спалюванні різних органічних речовин. У першу чергу, це хороше калійно-фосфорне і вапняне добриво. Але він також містить до 30 мінеральних компонентів, включаючи масу мікроелементів.

Попіл можна вносити на будь-які типи ґрунтів і під усі овочеві культури. Його цінність як калійного добрива полягає в тому, що він не містить хлору, а отже, його можна використовувати для картоплі, перцю, буряку, огірків, баклажанів, а також для полуниці, винограду, смородини, малини, сливи, аґрусу.

Чим відрізняються різні види попелу?

Слід пам’ятати, що склад попелу залежить від спалюваного матеріалу.

Рослинний попіл (після спалювання соломи, бур'янів, листя, соняшника тощо) містить близько 30% калію, 15% кальцію і 10% інших мінеральних елементів. Цінний попіл дає бадилля картоплі, яке містить понад 20% калію, до 8% фосфору і близько 32% вапна.

Деревний попіл (дуб, бук, тополя, в'яз, береза, модрина, ясен, клен, ялина, вільха, липа, осика, сосна) приблизно складається з 25% калію, 20% кальцію і 15% інших мінеральних складових. Попіл березових дров багатий на калій і фосфор (14 і 7% відповідно), кальцій (понад 30%).

Кам'яновугільний попіл складається з дуже малої кількості цінних мікроелементів, тому його не рекомендують вносити в ґрунт. Однак, оскільки він більш ніж на 50% складається з окису кремнію, його також використовують для структурування глинистих ґрунтів замість піску, а також для підкислення ґрунту.

Деревне вугілля подрібнюють до стану пилу (фото: Freepik.com)

Як вносити попіл у землю

Зазвичай попіл вносять у сухому вигляді при підготовці ґрунту до посадки рослин. Норми внесення залежать від кислотності та якості ґрунту, а також від потреб вирощуваних культур. Золу зберігають у сухому місці, оскільки при намоканні вона втрачає один із найцінніших компонентів - калій.

Попіл хорошої якості може слугувати заміною калійних добрив. Проте навіть намоклий попіл зберігає масу цінних речовин, його використовують при компостуванні або для внесення в рідкому вигляді.

Для внесення в рідкому вигляді готують настій попелу, для чого його «заварюють» окропом. При цьому відбувається вилучення розчинних речовин, які стають більш доступними для засвоєння рослинами. Столову ложку «з гіркою» заливають літром окропу і настоюють тиждень, періодично перемішуючи.

Після цього розчин можна використовувати як для підживлення квітників і грядок, так і розсади зазначених культур. Для розсади можна використовувати чистий настій золи або в суміші з розчинами мінеральних добрив кожні 2 тижні.

Попіл традиційно використовується як добриво для капусти у всьому світі з гарними результатами (фото: Freepik.com)

Які рослини дуже люблять добриво з попелу

Дуже ефективно використовувати деревну золу під картоплю: збільшується врожай бульб і значно підвищується їх крохмалистість. Калій із попелу засвоюється картоплею краще, ніж із будь-яких калійних добрив.

Капуста різних видів буде захищена попелом від таких захворювань, як кила і чорна ніжка.

Чутливими до його внесення є і огірки, кабачки, патисони. Достатньо додати по 1-2 столові ложки попелу в лунку при висадці розсади або 1 склянку на квадратний метр при перекопуванні грядки.

При висадці розсади томатів, солодкого перцю і баклажанів додають 3 столові ложки попелу в лунку і перемішують із ґрунтом. Під перекопування вносять 3 склянки на квадратний метр.