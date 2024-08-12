Как сделать и правильно использовать пепел - натуральное удобрение, которое оживит ваш огород

Есть несколько натуральных удобрений, которые можно смело называть универсальными. В их число входит также пепел - его использовали сотни поколений людей. Но какие разновидности пепла и как его правильно использовать?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, чем полезен для растений древесный пепел и как его применить на огороде.

Почему пепел полезен для растений

Пепел представляет собой минеральный остаток, который образуется при сжигании различных органических веществ. В первую очередь, это хорошее калийно-фосфорное и известковое удобрение. Однако он также содержит до 30 минеральных компонентов, включая массу микроэлементов.

Пепел можно вносить на любые типы почв и во все овощные культуры. Его ценность в качестве калийного удобрения состоит в том, что он не содержит хлора, а значит, его можно использовать для картофеля, перца, свеклы, огурцов, баклажанов, а также для клубники, винограда, смородины, малины, сливы, крыжовника.

Чем отличаются разные виды пепла?

Следует помнить, что состав пепла зависит от сжигаемого материала.

Растительный пепел (после сжигания соломы, сорняков, листьев, подсолнечника и т.п.) содержит около 30% калия, 15% кальция и 10% других минеральных элементов. Ценный пепел дает ботву картофеля, содержащую более 20% калия, до 8% фосфора и около 32% извести.

Древесная пепел (дуб, бук, тополь, вяз, береза, лиственница, ясень, клен, ель, ольха, липа, осина, сосна) примерно состоит из 25% калия, 20% кальция и 15% других минеральных составляющих. Пепел березовых дров богат калием и фосфором (14 и 7% соответственно), кальцием (более 30%).

Камнеугольный пепел состоит из очень малого количества ценных микроэлементов, поэтому его не рекомендуют вносить в почву. Однако поскольку он более чем на 50% состоит из окиси кремния, его также используют для структурирования глинистых грунтов вместо песка, а также для подкисления почвы.

Древесные угли измельчают до состояния пыли (фото: Freepik.com)

Как вносить пепел в землю

Обычно пепел вносят в сухом виде при подготовке почвы к посадке растений. Нормы внесения зависят от кислотности и качества почвы, а также потребностей выращиваемых культур. Золу хранят в сухом месте, поскольку при намокании она теряет один из самых ценных компонентов - калий.

Пепел хорошего качества может служить заменой калийных удобрений. Однако даже намокший пепел сохраняет массу ценных веществ, его используют при компостировании или для внесения в жидком виде.

Для внесения в жидком виде готовят настой пепла, для чего его заваривают кипятком. При этом происходит извлечение растворимых веществ, которые становятся более доступными для усвоения растениями. Столовую ложку с горкой заливают литром кипятка и настаивают неделю, периодически перемешивая.

После этого раствор можно использовать как для подкормки цветников и грядок, так и для рассады указанных культур. Для рассады можно использовать чистый настой золы или в смеси с растворами минеральных удобрений каждые 2 недели.

Зола традиционно используется как удобрение для капусты во всем мире с хорошими результатами (фото: Freepik.com)

Какие растения очень любят удобрение из пепла.

Очень эффективно использовать древесную золу под картофель: увеличивается урожай клубней и значительно повышается их крахмалистость. Калий из пепла усваивается картофелем лучше, чем из любых калийных удобрений.

Капуста разных видов будет защищена пеплом от таких заболеваний, как грыжа и черная ножка.

Чувствительными к его внесению являются и огурцы, кабачки, патиссоны . Достаточно добавить по 1-2 столовых ложки пепла в лунку при высадке рассады или 1 стакан на квадратный метр при перекапывании грядки.

При высадке рассады томатов, сладкого перца и баклажанов добавляют 3 столовых ложки пепла в лунку и перемешивают с грунтом. Под перекапывание вносят 3 стакана на квадратный метр.