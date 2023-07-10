Добриво, з яким ваша городина виросте рекордною. А ще воно безкоштовне

Чим корисне таке добриво?

Ефект від кропиви як добрива безпосередньо залежить від правильності її застосування та дозування. Підживлення рослин кропивою можна застосовувати не для кожної садової культури.

Кропивою можна підживлювати:

томати

огірки

полуницю

перці

моркву

Названі культури добре відгукуються на таке саморобне зелене добриво.

А ось цю городину кропивою краще не підживлювати:

часник

цибулю

бобові

Речовини, які у настої, негативно сприяють розвитку перелічених культур, пригнічують їх зростання.

Добриво з кропиви - дешеве та корисне (фото: Дача. Сад та Город)

Як приготувати добриво

Нам знадобиться:

подрібнена кропива

відро або пластикове барило (5-10 літрів)

вода

Половину ємності наповніть кропивою та залийте водою. Суміш залиште для бродіння на 2 тижні, після цього підживлення можна використовувати. Розведіть із водою 1:10.

Обов'язково перед поливом добривом попереднє зволожіть ґрунт під рослинами.

У листі та стеблах кропиви міститься: