Удобрение, с которым ваши овощи вырастут рекордными. А еще оно бесплатное

Чем полезно такое удобрение?

Эффект от крапивы как удобрения напрямую зависит от правильности ее применения и дозировки. Подкормку растений крапивой можно применять не для каждой садовой культуры.

Крапивой можно подкармливать:

томаты

огурцы

клубнику

перцы

морковь

Названные культуры хорошо отзываются на такое самодельное зеленое удобрение.

А вот эти овощи крапивой лучше не подкармливать:

чеснок

лук

бобовые

Вещества, содержащиеся в настое, отрицательно способствуют развитию перечисленных культур, угнетают их рост.

Удобрение из крапивы - дешевое и полезное (фото: Дача. Сад и Огород)

Как приготовить удобрение

Нам понадобится:

измельченная крапива

ведро или пластиковый бочонок (5-10 литров)

вода

Половину емкости наполните крапивой и залейте водой. Смесь оставьте для брожения на 2 недели, после этого подкормку можно использовать. Разведите с водой 1:10.

Обязательно перед поливом удобрением предварительно увлажните почву под растениями.

В листьях и стеблях крапивы содержится: