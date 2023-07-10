Удобрение, с которым ваши овощи вырастут рекордными. А еще оно бесплатное

Для подкормки овощей можно приготовить удобрение самостоятельно, чтобы изрядно сэкономить. Главное - знать, как правильно это сделать и каким растениям оно подходит. Одно из самых простых и универсальных - удобрение из крапивы, которая растет под ногами и абсолютно бесплатна.
Как сделать из этого сорняка удобрение, пишет Telegram Дача. Сад и город.
Эффект от крапивы как удобрения напрямую зависит от правильности ее применения и дозировки. Подкормку растений крапивой можно применять не для каждой садовой культуры.
Крапивой можно подкармливать:
Названные культуры хорошо отзываются на такое самодельное зеленое удобрение.
А вот эти овощи крапивой лучше не подкармливать:
Вещества, содержащиеся в настое, отрицательно способствуют развитию перечисленных культур, угнетают их рост.
Удобрение из крапивы - дешевое и полезное (фото: Дача. Сад и Огород)
Нам понадобится:
Половину емкости наполните крапивой и залейте водой. Смесь оставьте для брожения на 2 недели, после этого подкормку можно использовать. Разведите с водой 1:10.
Обязательно перед поливом удобрением предварительно увлажните почву под растениями.
В листьях и стеблях крапивы содержится:
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