Добре подумайте, чи заводити вам чихуахуа: ось, про які проблеми у цієї породи попереджають ветеринари

1. Вивих надколінка

Ця проблема виникає, коли колінна чашечка виходить із нормального положення. Симптоми включають кульгавість і пропуск кроків. Щоб запобігти вивиху, варто:

підтримувати вагу собаки в нормі

додавати в раціон добавки для здоров'я хворих (глюкозамін, хондроїтин)

уникати важких навантажень, наприклад, стрибків із висоти

Лікування варіюється від фізіотерапії до хірургічного втручання в складних випадках.

2. Захворювання зубів

Через маленький розмір рота чихуахуа схильні до утворення зубного каменю, гінгівіту та карієсу. Профілактичні заходи:

щоденне очищення зубів спеціальною пастою для собак

регулярне професійне чищення у ветеринара

використання іграшок або ласощів для профілактики зубного каменю

Проблема ігнорування може призвести до втрати зубів або інфекції.

3. Гіпоглікемія

Низький рівень цукру в крові часто трапляється у чихуахуа, особливо у цуценят. Симптоми: слабкість, тремтіння, апатія, а в тяжких випадках - судоми. Щоб уникнути гіпоглікемії:

годуйте собаку часто невеликими порціями

завжди майте під рукою мед або сироп на випадок різкого падіння рівня цукру

Якщо у собаки виникла гіпоглікемія, негайно зверніться до ветеринара.

4. Хвороби серця

Чихуахуа схильні до захворювань серця, таких як хвороба мітрального клапана. Симптоми включають кашель, задишку, слабкість. Для профілактики:

забезпечте дієту з низьким вмістом солі

проводите регулярні огляди у ветеринара

уникайте перенапруження

Лікування може включати ліки, спеціальну дієту або навіть хірургічне втручання при серйозних захворюваннях.

5. Ожиріння

Зайва вага - ризик багатьох інших захворювань, таких як проблеми з суглобами та хвороби серця. Ознаки ожиріння: повільність, труднощі в русі, задишка.

Профілактика:

дотримуйтеся збалансованого раціону та контрольованих порцій

забезпечуйте регулярні фізичні вправи

обмежуйте ласощі

6. Зруйнована трахея

Ця проблема пов'язана зі слабкістю трахеї, що може призвести до кашлю чи утрудненого дихання. Рекомендації:

використовуйте шлейку замість нашийника

уникайте диму та інших подразників

підтримуйте оптимальну вагу собаки

Легкі випадки лікуються медикаментами, але важкі можуть потребувати операції.

7. Гідроцефалія

Це генетичне захворювання, яке проявляється накопиченням рідини в мозку. Ознаки: збільшення голови, судоми, зміни в поведінці. Щоб втратити ризик:

обирайте цуценят у відповідних заводчиків

зверніться до ветеринара при перших підозрілих симптомах

Лікування може включати медикаменти або інсталяцію шунта у важких випадках.

Правильний догляд та піклування допоможуть вам зберегти здоров'я собаці (фото: freepik.com)

Найчастіші питання про здоров'я чихуахуа

Яка дієта для цих собак найкраща

Чихуахуа потребують якісного збалансованого харчування, розробленого спеціально для собак дрібних порід. Обирайте їжу, що містить корисне м'ясо, цільнозернові продукти та корисні жирні кислоти. Уникайте кормів із наповнювачами, такими як кукурудза або соя.

Скільки фізичної активності потрібно чихуахуа?

Щоденні прогулянки та активні ігри тривалістю 30-60 хвилин - цього достатньо для здоров'я.

Які щеплення потрібні для чихуахуа

Основними є вакцини проти сказу, чуми та парвовірусу. Для складання індивідуального графіка вакцинації зверніться до ветеринара.

Чи схильні чихуахуа до алергії?

Так, у цієї породи часто трапляються харчові або екологічні алергії. Їх ознаками можуть бути свербіж, почервоніння системи шкіри або порушення травлення

Як часто слід відвідувати ветеринара з чихуахуа?

Рекомендується проходити профілактичний огляд щонайменше раз на рік. Для літніх або хворих собак візити мають бути частіше.

Чому моя чихуахуа часто тремтить?

Тремтіння може бути спричинене холодом, стресом або збудженням. Переконайтесь, що ваш улюбленець у теплі та спокійній, і виключіть можливості стресових факторів.

Чи має чихуахуа особливі потреби в догляді?

Короткошерсті чихуахуа потребують мінімального догляду, тоді як довгошерстих необхідно розчісувати, щоб запобігти утворенню ковтунів.

Які ознаки старіння у чихуахуа?

До них належать зниження активності, поява проблем із зубами та сивиною у шерсті. З віком собакам можна знадобитися адаптований раціон і додатковий догляд.

Як захистити цуценя чихуахуа від гіпоглікемії?

Годуйте його невеликими порціями кілька разів на день, уникайте тривалих перерв між прийомами їжі. Забезпечте комфортний температурний режим і уникайте стресів.