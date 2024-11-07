5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Маленька собака може бути чудовим варіантом для тих, хто хоче завести домашнього улюбленця, але не має багато простору. Завдяки розмірам, деякі породи собак значно компактніше. Втім, їм також треба увага та догляд.

Про те, які собаки не виростуть вище 50 сантиметрів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Джек-рассел-тер'єр

Джек-рассел-тер'єр (фото: Freepik)

Джек-рассел-тер'єр - активна і розумна собака, яка має висоту в 25-38 см. Та попри маленький зріст, ця порода відома своєю енергійністю та допитливістю, адже джек-рассел-тер'єрів виводили для полювання.

Цей пес завжди готовий до гри та активних прогулянок, але завдяки невеликому розміру, він прекрасно почувається навіть в обмеженому просторі при частих прогулянках з фізичними та розумовими навантаженнями.

Йоркширський тер'єр

Йоркширський тер'єр (фото: Freepik)

Ці маленькі, елегантні собачки з довгою шовковистою шерстю викликають милування. Їхні розміри сягають 15-23 см, а вага - 3-7 кг.

Водночас йоркі неабияк розумні, енергійні та дуже віддані своїм господарям. Мисливці за походженням, вони можуть стати чудовими компаньйонами, якщо знайти товариський підхід до їхньої особистості.

Чихуахуа

Чихуахуа (фото: Freepik)

Чихуахуа вважається найменшою породою собак у світі - виростають до 23 см. Попри свої незначні розміри, чихуахуа дуже сміливі та відважні.

Тому їх слід соціалізувати - через страх песики можуть проявляти агресію до собак значно більшого розміру. Крім цього, чихуахуа потребують багато уваги і ласки.

Французький бульдог

Французький бульдог (фото: Freepik)

Ці веселі та доброзичливі собачки заввишки 30-31 см стануть чудовими компаньйонами для всієї родини. Вони дуже товариські, проте схильні до витівок. Також ці розумахи можуть бути надзвичайно впертими, якщо вирішують, що дія не варта їхніх зусиль.

Той-пудель

Той-пудель (фото: Freepik)

Схожі на іграшкових ведмедиків, елегантні та розумні той-пуделі підкорюють серця багатьох. Їхні розміри становлять близько 30 см, а важать такі пухнастики в середньому 4,5 кг.

Той-пуделі доволі емпатійні собаки, які люблять проводити час з господарем. Втім, ці маленькі песики, як і великі, вимагають регулярної активності.