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5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Четвер 07 листопада 2024 20:50
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5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів Які собаки не виростуть вище 50 сантиметрів (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Маленька собака може бути чудовим варіантом для тих, хто хоче завести домашнього улюбленця, але не має багато простору. Завдяки розмірам, деякі породи собак значно компактніше. Втім, їм також треба увага та догляд.

Про те, які собаки не виростуть вище 50 сантиметрів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Джек-рассел-тер'єр

5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Джек-рассел-тер'єр (фото: Freepik)

Джек-рассел-тер'єр - активна і розумна собака, яка має висоту в 25-38 см. Та попри маленький зріст, ця порода відома своєю енергійністю та допитливістю, адже джек-рассел-тер'єрів виводили для полювання.

Цей пес завжди готовий до гри та активних прогулянок, але завдяки невеликому розміру, він прекрасно почувається навіть в обмеженому просторі при частих прогулянках з фізичними та розумовими навантаженнями.

Йоркширський тер'єр

5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Йоркширський тер'єр (фото: Freepik)

Ці маленькі, елегантні собачки з довгою шовковистою шерстю викликають милування. Їхні розміри сягають 15-23 см, а вага - 3-7 кг.

Водночас йоркі неабияк розумні, енергійні та дуже віддані своїм господарям. Мисливці за походженням, вони можуть стати чудовими компаньйонами, якщо знайти товариський підхід до їхньої особистості.

Чихуахуа

5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Чихуахуа (фото: Freepik)

Чихуахуа вважається найменшою породою собак у світі - виростають до 23 см. Попри свої незначні розміри, чихуахуа дуже сміливі та відважні.

Тому їх слід соціалізувати - через страх песики можуть проявляти агресію до собак значно більшого розміру. Крім цього, чихуахуа потребують багато уваги і ласки.

Французький бульдог

5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Французький бульдог (фото: Freepik)

Ці веселі та доброзичливі собачки заввишки 30-31 см стануть чудовими компаньйонами для всієї родини. Вони дуже товариські, проте схильні до витівок. Також ці розумахи можуть бути надзвичайно впертими, якщо вирішують, що дія не варта їхніх зусиль.

Той-пудель

5 порід собак, які не виростуть вище 50 сантиметрів

Той-пудель (фото: Freepik)

Схожі на іграшкових ведмедиків, елегантні та розумні той-пуделі підкорюють серця багатьох. Їхні розміри становлять близько 30 см, а важать такі пухнастики в середньому 4,5 кг.

Той-пуделі доволі емпатійні собаки, які люблять проводити час з господарем. Втім, ці маленькі песики, як і великі, вимагають регулярної активності.

До речі, нещодавно ми писали про 8 наймиліших порід кішок, які сподобаються всім.

Крім цього, розповідали, про що треба знати до того, як заводити хом'яка

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: About Dogs, MasterZoo, Вікіпедія.

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