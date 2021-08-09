Эти добавки в продуктах могут вызвать рак и слепоту: обращайте внимание на состав!

Почему в продукты добавляют добавки

Как известно, с помощью Е-добавок производители разнообразных товаров продлевают жизнь продуктов и усиливают их вкусовые качества.

Среди магазинных товаров такие добавки чаще всего попадаются в йогуртах, твердом и плавленом сырах и в печенье. А едва ли не больше всего "ешок" скрывается в сладостях.

При этом, "ешки" являются совсем неполезными для здоровья. Ведь под кодом из букв и цифр очень часто скрываются эмульгаторы, стабилизаторы, консерванты.

В то же время производители эти отметки ловко прячут - вместо Е-маркировки отмечают названия сульфатов и солей, которые неопытный покупатель может спутать с натуральными компонентами.

Как классифицируют "ешки" и чем они опасны

Эти добавки, говорит врач Владислав Ващенко, могут вызвать заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, онкологию и аллергические реакции, которые могут привести к анафилаксии.

В целом же Е-добавки классифицируют по свойствам и обозначают цифрами.

Единица - это красители, среди них опасные Е-121 и Е-123. Уже доказано - в большом количестве они вызывают рак и могут вызвать аллергию. Да и в целом безопасен только один: Е-100 - он натуральный, из куркумы.

Консерванты, продлевающие срок годности, обозначают двойкой. Среди них почти все - от 230 до 240 - плохо влияют на кожу, желудок и сердечно-сосудистую систему.

Стабилизаторы под цифрой четыре сохраняют консистенцию продуктов, среди опасных - Е-407, Е-440, Е-450, Е-461, Е-462, Е-463, Е-465, Е-466. Е-477 может повлечь онкологические заболевания.

А вот усилители вкуса, скрытые под цифрой шесть, - грозят слепотой для тех, кто злоупотребляет продуктами с этой добавкой.

Врачи советуют придирчиво изучать отметки перед покупкой товара, чтобы не навредить себе.