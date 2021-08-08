Врачи назвали основные симптомы первого типа диабета: будьте внимательны!

Сахарный диабет 1 типа - это опасное аутоиммунное заболевание, в результате которого поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Следствием может стать гипогликемическая кома, которая, в свою очередь, может спровоцировать эквиваленты эпилептических припадков и исступления.

И до сих пор не известно ни одной профилактической меры, которая может предотвратить заболевание таким диабетом... Но чем раньше его выявить, тем лечение будет протекать легче.

Основные симптомы диабета 1 типа

Частое мочеиспускание

Желание постоянно мочиться - один из трех основных симптомов диабета 1 типа. Дело в том, что без инсулина сахар накапливается в крови. А почки действуют как фильтр для крови, удаляя все, чего там быть не должно.

"Когда у вас слишком много сахара в крови, ваши почки работают в режиме перегрузки", - говорит доктор медицинских наук, эндокринолог Акандаша Гоял .

Постоянное чувство жажды

"Поскольку вы чаще ходите в туалет, ваше тело теряет много жидкости, и вы, естественно, пьете больше, чтобы попытаться пополнить утраченное", - объясняет Гоял.

Беспричинная потеря веса

Не имея сахара для их содержания, голодные клетки начинают искать альтернативные источники энергии. Это может вызвать быструю потерю веса, даже если вы едите нормально. Кроме того, потеря веса также происходит потому, что ваш организм не получает калорий, необходимых ему из глюкозы.

Усталость

Усталость в целом является относительно частым симптомом любого аутоиммунного заболевания.

"Без инсулина ваши клетки не имеют энергии, поэтому люди истощаются", - говорят эксперты.

Фруктовый запах изо рта и мочи

Внутри жирных кислот находятся кетоны, которые также присутствуют в... ацетоне. А он, если вы когда-либо обращали внимание, имеет сладковатый запах.

Боль в животе

Боль в желудке является осложнением ацидоза.

"Когда пациенты приходят с тошнотой и рвотой, а также имеют высокий уровень сахара в крови, мы начинаем сразу проверять их на диабет", - говорит врач Гоял.

Если боль не проходит в течение суток - обязательно сразу обратитесь к врачу!

Проблемы со зрением

Высокий уровень глюкозы в крови может вызвать протекание жидкости из глазного яблока в хрусталик. Это может вызвать отек линзы, что может привести к расфокусировки зрения.

Кто из знаменитостей живет с диабетом типа 1?

Если вовремя диагностировать заболевание, то с ним можно жить. Например, с диабетом 1 типа живут и творят такие известные люди, как: